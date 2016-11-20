В столице РТ прошел первый международный турнир по буги-вуги Kazan-2016, в котором приняли участие порядка 30 спортсменов.

На паркете 19 ноября встретились танцоры из 4 стран: Финляндии, Италии, Украины, России. Нашу страну представляли спортсмены из Москвы, Балашихи, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Тулы, Екатеринбурга и Казани.

Своими впечатлениями поделились гости из Италии Массимилиано Сальвато и Федерика Вероника Имбриано:

- Мы занимаемся буги-вуги с четырех лет, но в паре танцуем только год. Две недели назад мы участвовали в международных соревнованиях по буги-вуги в Москве. Нам очень понравилось, уровень подготовки российских и европейских танцоров мало чем отличается.

Честь Татарстана на соревнованиях защищали Рамис Кадыров и Елена Обрезкова.

- В отличие от других участников турнира, буги-вуги мы занимаемся недавно - с конца августа этого года. Танец дарит нам заряд бодрости, позитивное настроение. В планах у нас больше практики, усиленные тренировки и выход на большие площадки, - рассказали Рамис и Елена.

Соревнования начались с приветственного слова почетных гостей, среди которых были первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов, депутат Госдумы РФ, заслуженный тренер России Ольга Павлова, президент межрегиональной общественной организации «Федерация танцев в стиле свинг» Владимир Ишимов, президент Федерации акробатического рок-н-ролла РТ Эмир Харисов.

- Сегодня спорт - это неотъемлемая часть развития общества. В нашей стране главная инвестиция в будущие поколения - физическая культура. Мне очень приятно, что в спорте появился такой красивый вид, как буги-вуги. Желаю всем участникам творческих и спортивных успехов, - сказала Ольга Павлова.

Заиграла зажигательная музыка, и на паркете появились танцующие пары. Эффектные костюмы спортсменов, энергичные ритмы, сложные акробатические элементы - все это вызывало у зрителей бурю восторга. Даже не верилось, что спортсмены импровизируют прямо на паркете! Каждое выступление было уникально и неповторимо.

Ирину и Сергея Рубиновых из Санкт-Петербурга связывает не только спорт, но и семейная жизнь. Причем они уже 10 лет в браке, и только последние 4 года вместе на паркете.

- Раньше мы никогда не занимались танцами, в буги-вуги пришли 4 года назад. Вырастили детей, и нам захотелось заняться танцами в свое удовольствие. Хотим посоветовать всем заниматься танцами. Говорят, что любви все возрасты покорны. Так вот, в буги-вуги тоже нет возрастных ограничений, - сказали Ирина и Сергей.

За ходом соревнований пристально наблюдали судьи. При оценке выступлений спортсменов жюри обращало внимание на основной ход, ведение в паре, танцевальные фигуры, музыкальность и многое другое.

- Сегодня буги-вуги больше относят к спорту, однако это все-таки танец. И артистизм - неотъемлемая часть выступления участников. Сегодня все танцоры подготовлены хорошо. Я уверен, еще немного, и российский буги-вуги выйдет на европейский уровень, - отметил один из ведущих преподавателей буги-вуги в России Сергей Крючков.

Завершились соревнования награждением победителей. Так, в классе «В» (начинающие танцоры) победу одержала пара из Нижнего Новгорода - Тихон Сахаров и Елена Ивасенко. Второе место тоже у нижегородцев - Олега Сарасонова и Екатерины Вавиловой. Бронзовыми призерами стала пара из Ярославля - Александр Никифоров и Екатерина Громова.

В классе «А» (участники международных соревнований) пальму первенства завоевали москвичи Николай Хитрук и Евгения Хавторина. Серебро получила пара из Ярославля - Антон Матвеев и Полина Иванова. На третьем месте гости из Италии - Массимилиано Сальвато и Федерика Вероника Имбриано.