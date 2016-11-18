Нынешний ноябрь удивил приходом ранней зимы и обещает практически до последних дней удерживать морозную погоду. Об особенностях последнего осеннего месяца и народных приметах этого периода рассказывает заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



Особенно отличилась зимними морозами вторая декада ноября - благодаря выхолаживанию в малооблачном антициклоне отрицательная аномалия средней температуры по районам Татарстана составила 3 - 6 градусов. Причем это большая редкость для ноября - все ноябри текущего столетия были значительно теплее. За период с 1985 года такой холодный ноябрь отмечался лишь в 1999 году. Для сравнения можно вспомнить, что в прошлом году в течение всего ноября Казань и пригороды были под влиянием длительного вторжения атлантического тепла. Даже в третьей декаде среднесуточные температуры были на 3 - 4 градуса выше нормы, а максимальные температуры поднимались до 6 - 11 гр. тепла. Вот такие случаются перепады, так что верно говорят: год на год не приходится.

Ну а нынче влияние континентального антициклона порадовало по-зимнему комфортной погодой - малооблачной и умеренно морозной. К концу этой недели с разрушением антициклона погоду начнет формировать глубокий циклон с северо-запада - станет облачно, заметут метели, кратковременно потеплеет до оттепели. Но в целом температурный режим ноября окажется ниже многолетней нормы.

Наш народный календарь погоды продолжает настраивать на зимние преобразования, а приметы конца ноября следуют одна за другой. Примечали, что с 26 ноября - со дня Иоанна Златоуста - земля уходит на покой, вся растительная жизнь замирает.

По погоде 27 ноября - на Филиппа - пытались спрогнозировать будущий урожай: «Если в течение Филипповок часты пасмурные дни и иней на деревьях, то жди хорошего урожая. Светлая Филипповка без инея предвещает плохой урожай».

28 ноября - Гурьев день. «Гурьян на пегой кобыле землю объезжает» - попадает и в снег, и в грязь. Про слякоть в этот день шутили: «Гурий, меси тесто». И утверждали, что «В Гурьев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы, стелет по рекам и озерам ледяные мосты, как волшебница сыплет из одного рукава снег, из другого иней». «Следом за матушкой-зимой бегут метели, над мужиками потешаются, бабам в уши дуют, велят печи затапливать пожарче». Отмечали: «Уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать ему до половодья».

На Гурьев день делали даже долгосрочные прогнозы. Много снега - следующий год будет урожайным. Сильный ветер сулит неспокойную и ветреную погоду вплоть до Николая (19 декабря). Пасмурная, но теплая погода обещает ненастный май, особенно если идет еще и мокрый снег.

29 ноября - день Матвея. Замечали, что на Матвея зима «потеет» - случается короткая оттепель. Но погода может быть самая разная, о чем говорит любимая в народе известная присказка: «Бабушка надвое сказала - либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет».

Какой бы ни была погода, нынешний ноябрь уже «узаконил» зиму: холода сковали реки, атлантический циклон добавил осадки в виде снега и прочно укрыл землю.