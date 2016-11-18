Село Малое Шемякино в Тетюшском районе смешанное - здесь проживают русские, татары, чуваши. Здесь живет Вера Шумилова, ставшая в этом году лауреатом республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов Республики Татарстан «Балкыш» («Сияние»).

Она мечтала быть учителем: «Мне нравится работа с детьми и людьми». Окончила Чебоксарский государственный университет по специальности «филолог». Преподавала чувашский язык в своем селе - в школе, где еще в старших классах была активисткой (председатель пионерской дружины, потом комсорг школы, вожатая). «Мне нравилась эта работа, и у меня получалось», - вспоминает она. Но тут перестройка, комсомол и пионерия ушли из жизни школы. А опыт работы с детьми уже был, и Вера Александровна стала завучем в своей школе. Но небольшое учебное заведение в селе пришлось закрыть по причине оптимизации, теперь автобус возит школьников в другое село. А у Веры Александровны на руках старенькая мама и огород в 25 соток, масса бытовых проблем. Мужики в таких случаях нередко запивают - и деревенские, и городские. А женщины - запевают!

Наверное, от царапин на душе и рождаются поэтические строки. Да еще от красоты вокруг - природа-то всегда вдохновляла поэтов. Только в рифму сложившиеся строчки Вера стала напевать. Голос сильный, мелодия тоже сама собой возникает. «Так уж получилось, что свои стихи я пою», - как бы извиняясь, говорит Вера. А когда она их исполняет, то преображается: артистизм появляется, руки помогают донести до зрителя суть. И задорное «Йих» в конце выдает. Начала петь в своем сельском клубе. «Зимой в нем холодно», - добавляет Вера Но кто хоть раз услышит ее исполнение, тому хочется слушать ее еще и еще. Так что не случайно стала она лауреатом фестиваля «Балкыш».

Да еще на все руки Вера мастерица: сшила сама себе чувашский национальный костюм, соорудила и головной убор, куда вплела бисеринки. В этом костюме душевно исполняет свою песню «Расцвела черемуха в саду» на чувашском языке. А потом поет ее на русском. Несмотря на множество песен о черемухе и любви, песня Веры на них не похожа, несет мощный позитивный настрой: любовь к родному краю, землякам, ко всем людям. В свое пение Вера добавляет волжское оканье - «для антуража»: «У нас все окают, вот поэтому я и в песне стараюсь отразить речь моих земляков».

В своем хозяйстве Вере приходится не только с иголкой и ниткой сидеть, но и с топором, и с лопатой дружить. Но время сочинить песню у нее всегда найдется, чтобы порадовать своих земляков. И фестиваль «Балкыш» стал для нее звездным часом, ведь он и создан для таких, как Вера.