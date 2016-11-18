В казанской школе №132 в рамках проекта «Диалог культур» 18 ноября состоялась встреча учащихся с делегацией из Китая.



«Диалог культур» - это проект, в рамках которого учителя и школьники проводят мероприятия, отражающие специфику русского, татарского и китайского народов. В День китайской культуры в школу приехала делегация из Китая.

Учащиеся всех классов встречали гостей в национальных русских, татарских и китайских костюмах. Мероприятие сопровождалось различными мастер-классами, среди которых были каллиграфия, оригами, китайские шахматы. Делегация побывала на уроке китайского языка, попробовала русские и татарские национальные блюда и даже исполнила песню «Катюша» на русском и китайском языках.

В состав делегации входили представители администрации района Хуанпу города Шанхай, представители Департамента образования Шанхая, директора лучших школ этого города.

По словам представителей делегации, жителям Китая очень интересна русская культура. Они хотят быть ближе к России, изучать ее традиции и язык.

- В школе второй год преподается китайский язык. Начиная с прошлого года мы сотрудничаем с институтом Конфуция при КФУ, - сказала директор школы Ольга Осипова. - Студенты-волонтеры института активно участвуют в организации подобных мероприятий и являются главными посредниками между университетом и школами, где обучают китайскому языку. Благодаря такому сотрудничеству удалось организовать приезд делегации.