Перед религиозными деятелями сегодня стоит задача четко определить богословские ориентиры. Ректор РИУ Рафик Мухаметшин уверен, что это необходимо сделать через систему мусульманского образования и деятельность духовного управления мусульман.



Эксперты могут привести множество примеров того, как молодежь теряется среди различных богословских ориентиров. Система мусульманского образования сложилась, но она еще должна развиваться, отвечать на вызовы времени. Для этого, по словам ректора Российского исламского университета Рафика Мухаметшина, нужно сфокусировать внимание на трех направлениях: на качестве образования, идеологии и востребованности выпускников исламских вузов.

Для начала важно узнать, как получить качественное образование. Сегодня разрабатываются стандарты профессионального высшего и среднего образования. Был проанализирован опыт зарубежных учебных заведений - в Иордании, Саудовской Аравии, Сирии и других странах. Как считает Мухаметшин, сегодня есть целостное понимание, как в мире подготавливают магистров и докторов наук, необходимо применить это и в России.

- Помимо качества система образования должна соответствовать реалиям среды, - продолжает ректор. - Ислам в России имеет многовековые традиции. С учетом этого и даются программы студентам. Но нужно ответить на некоторые вопросы. Кто он, современный имам? Какими знаниями он должен обладать? Должен ли имам, который работает в деревне, знать в совершенстве арабский язык? Если он три года будет учить арабский, то у него не будет времени на изучение других предметов. Что же тогда выходит на первое место - арабский язык, знание исламского права или вероучения? Сейчас для нас важно прописать портрет выпускника исламского учебного заведения.

Следующая проблема - востребованность выпускников исламских вузов. Рафик Мухаметшович уверен: именно вузы должны решать проблему кадрового голода мусульманской уммы России. К примеру, в Татарстане 1500 мечетей. Около 15 процентов имамов старше 80 лет, около 60 процентов - старше 60. Статистика по Центральной России еще хуже. Как видим, проблема кадрового голода мусульманской уммы весьма ощутима. При этом возникает парадокс: имамы выпускаются, но далеко не все могут найти себе место в той или иной мусульманской общине.

- Когда мы поднимаем вопрос об имамах, нужно сказать и о заработной плате, жилье и социальном пакете. Готовы ли мусульманские общины решать проблемы нашего выпускника? Естественно, выпускник рассчитывает на определенную зарплату. Но, если ее не получит, он вряд ли будет работать. Очевидно, что мусульманская умма не полностью готова содержать своих имамов, - говорит Рафик Мухаметшин. - Безусловно, имамам необходимо платить зарплату. Однако если это будет делать государство, то насколько мусульманская умма будет функционировать как элемент конфессиональной политики, где религия отделена от государства? То есть проблемы зарплаты со стороны государства тянут за собой много других вопросов.