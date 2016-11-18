Проблема коррупции продолжает оставаться актуальной. Татарстан в этом вопросе, к сожалению, не исключение. Но в республике ведется активная борьба с этим злом. Главы татарстанских районов рассказали журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» о своих методах борьбы с коррупцией.

Коррупция в татарстанских районах не изжита

Заведующий организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов отметил, что массовые коррупционные проявления наблюдаются именно на муниципальном уровне. Особенно много их фиксируется при распределении муниципальной земли, заключении муниципальных контрактов, распоряжении муниципальной собственностью. Также выявляются нарушения при предоставлении неправомерных преференций некоторым коммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории районов.

- Непростую ситуацию на муниципальном уровне подтверждает и статистика правоохранительных органов. В этом году из числа муниципальных структур привлекались к уголовной ответственности 57 человек, в том числе 24 - это главы муниципальных образований, - подчеркнул Алексей Панкратов.

Однако за районами ведется активный контроль, который положительно влияет на снижение уровня коррупции. В частности, комиссия Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции проводит выездную работу в муниципальных районах. Где-то комиссия бывает даже дважды для повторного контроля. В этом году выезд был осуществлен в Алексеевский, Высокогорский, Рыбно-Слободский районы.

Без контакта нет и взятки

Болевой точкой в части коррупционных проявлений остается земельный вопрос. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что сфера земельных и имущественных отношений требует самого серьезного внимания. В 2013 году у выездной комиссии были серьезные замечания в адрес властей города. Руководство Челнов сделало определенные выводы, приняло ряд кадровых решений в управлении земельных и имущественных отношений. Сейчас ведется работа в этой части, чтобы сократить количество контактов арендаторов с сотрудниками данной структуры.

- На сегодня более 600 арендаторов имеют свой «личный кабинет» в системе. Все вопросы взаимодействия с управлением осуществляются без прямого контакта с сотрудниками. До конца года планируется запустить программу, чтобы каждый заявитель также имел свой «личный кабинет». Минимизация контактов приносит свои плоды, - рассказал мэр Набережных Челнов.

Кроме того, в городе была проведена инвентаризация земельных участков. В результате выяснилось, что 73 участка в Набережных Челнах использовались без правоустанавливающих документов. Сумма неосновательного обогащения составила более 150 миллионов рублей. Также были выявлены факты нецелевого использования земли муниципального образования, сумма неосновательного обогащения составила более 300 миллионов рублей. Это серьезные деньги для любого бюджета.

- За 2013 - 2016 годы ни один муниципальный служащий не был привлечен к уголовной ответственности. Но это не говорит о том, что в муниципальной работе нет нарушений. Нарушения выявляются. Например, незаконные сборы в школах города. Совсем недавно два руководителя образовательных учреждений были наказаны в дисциплинарном порядке за такие факты, - подытожил свое выступление Наиль Магдеев.

Все на полиграф!

Альметьевский район также ведет активную борьбу с коррупцией. Здесь упор делают на кадры. Кандидаты при назначении на муниципальные должности и на должности руководящего состава (руководители детских садов, школьных образовательных учреждений) проходят трехэтапную систему отбора. Во-первых, они проходят проверку на полиграфе. Во-вторых, с кандидатами проводит беседу психолог, который на основе данных полиграфа составляет психологический портрет. И, наконец, проводится компьютерное тестирование, которое выявляет эмоциональные, интеллектуальные и творческие способности кандидата. Все эти проверки проводятся добровольно. В этом году тестирование на полиграфе прошли 49 человек.

- Для нас это некий шлагбаум, который фильтрует на начальном этапе людей с нехорошими помыслами, - отметил глава Альметьевского района Айрат Хайруллин.

Другим методом борьбы с коррупцией стало изменение режима работы учреждений, которые оказывают административные или муниципальные услуги. Сейчас три учреждения в районе переведены на новый режим работы. Это палата земельных отношений, управление архитектуры, отдел строительства муниципалитета. Теперь они будут работать и в субботу.

- Также мы отменили обеды, сделали гибкий график работы. Два дня в неделю данные учреждения будут работать до 19 часов вечера. Не всегда у людей есть возможность отпроситься с работы. Иногда им проще тот или иной вопрос решить, дав взятку. Поэтому мы изменили режим работы трех организаций, - рассказал глава района.

Наконец, Альметьевск ввел форму работы с предпринимателями в режиме тет-а-тет.

- Предприниматели на встрече со мной обсуждают вопросы без надзорных органов, без руководящего состава правоохранительных органов. В дискуссиях, когда слишком много начальников, люди могут побояться выразить свое мнение или указать на те или иные проблемы. «Встречи без начальников» протоколируются моим помощником. Важные моменты из них мы превращаем в рабочий документ для принятий решений. Также мы используем формы прямого общения с народом.

Я зарегистрирован в социальных сетях, люди туда активно пишут. Для меня это является необходимым сигналом. Для нас важно, чтобы авторитет власти был безупречным, потому что кредит доверия населения очень легко потерять, - подчеркнул Айрат Хайруллин.

О принципе одного окна

Свое решение коррупционных проблем озвучил и глава Аксубаевского района Камиль Гилманов. В частности, он рассказал, что для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в районе создан многофункциональный центр, работающий по принципу одного окна.

- Центр будет ежегодно пополняться новыми службами. Раньше люди месяцами ходили, оформляли земельные участки, свои новые построенные дома, другие строения. Им приходилось преодолевать несколько барьеров. А сегодня процесс получения государственных и муниципальных услуг значительно упрощен. Все сконцентрировано в одном месте, - отметил Камиль Гилманов.