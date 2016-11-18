Вопросы глобализации радикальных движений на мусульманском Востоке и влияние данного процесса на другие регионы мира обсуждались на прошедшей в Казани международной научно-практической конференции «Россия и исламский мир: поиски ответа на глобализацию экстремистских движений». В борьбе с экстремизмом важно развенчать опасную идеологию, чтобы молодежь не попадала в сети ее проповедников.



На фоне военных конфликтов, в которые оказались втянутыми исламские государства, происходит политизация ислама, обостряется противоборство различных его течений и групп. Все это не может не влиять и на мусульманскую умму нашей страны. Методы борьбы с псевдорелигиозными террористическими организациями предлагали российские и зарубежные эксперты в ходе международной научно-практической конференции.

Для Татарстана очень важен опыт других регионов страны. Так, на Северном Кавказе экстремистские деяния во многом являются следствием психологической и идеологической обработки жителей региона. Как рассказал доктор философских наук, профессор Вахит Акаев из Чеченской Республики, вербовка молодежи в различные экстремистские организации проходит и в социальных сетях, и даже в мечетях. В одном из сел мулла сагитировал присоединиться к радикальному движению 46 школьников. Общее количество жителей, ушедших воевать в Сирию на стороне экстремистов из республик Северного Кавказа, точно неизвестно. По одним данным, это 5 тысяч человек, по другим - около 2 тысяч. Есть и такие, кто уводит с собой всю свою семью вместе с маленькими детьми.

- Есть примеры, когда из Чеченской Республики уходят воевать в Сирию молодые люди из обеспеченных семей. Это студенты, которые хорошо учатся в университетах. Родители верят в их счастливое будущее, но они все рушат. Почему же это происходит? В одних случаях вербовщики предлагают им большие деньги, в других человек хочет стать соучастником создания всемирного халифата, проявляет протест против якобы несправедливого общества. Девушки порой идут на преступление вслед за своими возлюбленными - экстремистами. Иногда молодые люди пополняют ряды террористов из-за бедности или в надежде убежать от жизненных проблем, - приводит примеры Вахит Акаев.

Некоторых людей удается спасти едва ли не в самый последний момент. Однако есть случаи, когда человека, кажется, уже вернули к обычной жизни, а он продолжает общение с вербовщиками.

- Многие проблемы возникают именно от незнания. Мне часто говорят про плюрализм мнений. Негодуют: неужели нельзя высказать свою точку зрения? Конечно можно! Но, если, например, возникает вопрос по квантовой физике, я молчу, потому что я в этом не разбираюсь. Однако, когда вопрос касается религии, почему-то каждый хочет высказать свою точку зрения. Каждый может объяснить, что думает, но прежде нужно получить знания, иметь какое-то представление о религии, а не просто сотрясать воздух. Мы готовы обсуждать проблемы, но с теми, кто компетентен в этих вопросах, - говорит муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Сегодня во многих случаях приверженность той или иной религиозной группе рассматривается не только как проявление чувств верующего человека, но и как составная часть этнической и гражданской самоидентификации. Муфтий Татарстана уверен, что этнонациональные вызовы можно преодолеть, только объединив усилия богословов и государственных органов.