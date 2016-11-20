Дороги Татарстана находятся не только под пристальным вниманием дорожников. За их состоянием следят и 26 метеостанций, которые передают данные о заснеженности, обледенении и температуре на определенных участках.

К зимнему периоду дорожными организациями республики для уборки снега подготовлено 1077 единиц специализированной техники, в том числе 392 комбинированные дорожные машины, 136 автогрейдеров, 106 роторов, а также 500 тракторов, бульдозеров и экскаваторов. Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС. Об этом в ходе брифинга в Кабинете министров РТ рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин.

Осенью на дорогах республики был произведен ямочный ремонт на площади 250 тысяч квадратных метров. Кроме того, выполнена планировка обочин, профилировка гравийных, щебеночных, грунтовых участков, а также очистка кюветов. На потенциально опасных участках, где образуется скользкость, установлены информирующие знаки. Для устранения гололеда запасено более 380 тысяч тонн песко-соляной смеси, а также 12 тысяч тонн соли. Такого количества, по предположению специалистов, будет достаточно для зимнего периода.

Дополнительно за состоянием дорог ведется наблюдение с 26 метеостанций республики. Они в реальном времени дают информацию о заснеженности, скользкости и температуре на определенных участках. Диспетчеры следят за фотоизображением и по мере необходимости направляют на места специальную технику. На приведение федеральных дорог в нормативное состояние отводится 4 часа, региональных - 6 часов.

- На сегодняшний день техника готова к использованию и находится в исправном состоянии. Она обновляется ежегодно. Мы по всей республике не можем установить зонт, защищающий от снега или дождя. Однако будем выполнять свои профессиональные обязанности. Между тем хотелось бы обратиться к водителям с просьбой не выезжать на дороги без необходимости во время ухудшения погодных условий, - говорит Ленар Сафин.

Во время чрезвычайных ситуаций на дорогах совместно с ГИБДД и МЧС проводится план «Буран» по обеспечению безопасности водителей и пешеходов. Во время ледяного дождя, который не так давно накрыл республику, пришлось приостановить движение автобусов. Оно не было восстановлено до тех пор, пока дороги не обработали соответствующим образом. У дальнобойщиков есть специальная радиоволна, по которой идет информирование о подобных ограничениях.

Для каждой ситуации разработан определенный план действий. К примеру, если на подъемах фуры образуют затор, решить проблему помогают тягачи.

- Подрядные организации выполняют объем работ в полном соответствии с контрактами. Проблем с их заменой не было. На муниципальных дорогах, правда, возникают сложности. Но мы стараемся решать проблемы, - продолжает министр.

Ежегодно суммы, выделяемые региональным и федеральным подрядчикам, увеличиваются на 10 процентов. В этом году на содержание региональных дорог выделено 3,5 млрд рублей, федеральных - 926 млн рублей, 60 процентов из них тратится в зимний период. На содержание казанских дорог этой зимой выделено 739 млн рублей. При этом износ техники подрядных организаций столицы Татарстана составляет 48 процентов.

- Дорожная техника служит 7 лет. Можно представить, что случится с «КАМАЗом», если он на протяжении этого срока круглосуточно будет выезжать на дороги. После семилетнего срока мы вкладываем в технику средства и продолжаем выводить ее на улицы города, - поясняет ситуацию председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

Между тем в Казани вывоз снега осуществляется только с дорог первой категории. Это те участки, на которых есть движение общественного транспорта и высокая интенсивность потока машин. Таких в столице РТ около 70 процентов от общего количества. Вывозить снег с дорог второй и третьей категорий нет возможности - там снег складывается на обочинах.