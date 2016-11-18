Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев на прошлой неделе ознакомился с ходом строительства-воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери.

Его сопровождали заместитель Председателя Государственного Совета РТ, исполнительный директор республиканского фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, заместитель директора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» Станислав Шырыбыров и другие официальные лица, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Строительные работы и финансирование осуществляются по намеченному графику. На сегодняшний день выполнена кладка стен до отметки 2 м и центральных колонн верхнего собора до отметки 6 м. Причем при кладке стен применяется полнотелый керамический кирпич местного производителя - Алексеевского кирпичного завода. При соответствующих погодных условиях и температурном режиме работы будут продолжены и в зимний период.

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев также осмотрел Пещерный храм, строители готовят его к началу восстановительных работ.