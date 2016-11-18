Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Участники заседания обсудили такие важные проекты по основным направлениям стратегического развития, как «Безопасные и качественные дороги», «ЖКХ и городская среда», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Мероприятие прошло 21 ноября в Горках (Московская область), провел его председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Во вступительном слове председатель правительства РФ отметил, что без развития дорожной сети, строительства новых и ремонта существующих трасс сложно говорить об экономическом развитии регионов и всей страны. «Нормальные дороги - это не просто набор инженерно-технических сооружений, это путь к более высокому качеству экономики, новым рабочим местам, развитию инфраструктуры городов и других населенных пунктов. С учетом только прямого макроэкономического эффекта вклад дорожного комплекса в валовый внутренний продукт составляет около 7%. При этом состояние дорог во многих местах остается неудовлетворительным. Даже в крупных городах они периодически исчезают во время весенних паводков и осенних катаклизмов. Все это приводит к многочисленным авариям и многим другим проблемам».

Председатель правительства РФ заявил, что для работы выбраны два направления. «Это приведение в нормативное состояние дорожной сети большинства городов с населением свыше 500 тысяч человек - именно там дорожная сеть в наибольшей степени страдает, и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны. Это наши цели на ближайшие годы», - сказал он.

Что касается таких проектов, как «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды», то Дмитрий Медведев заявил: «Долгое время состояние ЖКХ люди называют проблемой номер один. В последнее время ситуация несколько меняется, но эти изменения требуют, чтобы их закрепили. В рамках этих проектов мы создаем новые инструменты привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, донастраиваем систему регулирования отрасли таким образом, чтобы повысить ее инвестиционную привлекательность».

Прежде всего, считает Дмитрий Медведев, нужно обеспечить полную прозрачность и доступность для каждого жителя Государственной информационной системы ЖКХ, актуализировать правила деятельности по управлению многоквартирными домами.

В числе участников заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам были первый заместитель председателя правительства РФ (заместитель председателя президиума совета) Игорь Шувалов, генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.