Дальнейшее развитие экономики Республики Татарстан невозможно без квалифицированных кадров, сформированного и зрелого рынка труда.

Об этом заявил вчера Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Экономического совета при Кабинете министров РТ.

Заседание было посвящено развитию рынка труда в Татарстане и прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Как отметил Рустам Минниханов, уровень безработицы в Татарстане сегодня ниже, чем среднероссийские показатели и показатели Приволжского федерального округа (ПФО), и составляет 3,8% от трудоспособного населения. При этом есть серьезные вопросы по «серому» рынку труда. Обращаясь к главам муниципальных районов, Рустам Минниханов просил совместно с Министерством труда и социальной защиты РТ усилить работу по сокращению «серого» рынка труда, выявлению работодателей, выплачивающих заработную плату ниже определенного отраслевого уровня.

Президент Татарстана отметил, что сегодня половина из 35 тысяч имеющихся на рынке вакансий приходится на сферу строительства и обрабатывающие производства. При этом имеется переизбыток подготовленных специалистов, менее половины из них реализуют свои профессиональные возможности по выбранной специальности. В связи с этим кардинальных изменений требует система формирования контрольных цифр приема в вузы, сказал Рустам Минниханов. При этом должна учитываться потребность предприятий в кадрах.

Диспропорция наблюдается и на рынке труда выпускников учреждений среднего профессионального образования, констатировал Рустам Минниханов. По его словам, это связано с несоответствием образовательных стандартов и отсутствием четкого прогноза потребностей в кадрах со стороны работодателей и отраслевых министерств. Нужно сделать систему профобразования адаптивной, отвечающей запросам республиканской экономики, продолжить популяризацию рабочих и инженерных профессий, считает Рустам Минниханов.

«Министерству образования и науки РТ следует изучить образовательные программы и технологии учебных центров предприятий и внедрять лучшие практики, работодателям надо активнее включаться в разработку образовательных программ, устанавливать шефские связи в учреждениях среднего профессионального образования. И ресурсные центры - как раз попытка решить эту важную для экономики задачу», - заявил Президент Татарстана.

Кроме того, важно системно внедрять мировые стандарты «Ворлд Скиллз» в образовательные практики, развивать программы ускоренной подготовки кадров, а граждане, желающие пройти переподготовку, должны иметь возможность в течение 3 - 6 месяцев овладеть новой профессией.

В ходе заседания Рустам Минниханов поднял и вопрос об отъезде молодежи за пределы республики. «Более 70 процентов победителей и призеров российских школьных олимпиад, а также значительная часть школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, уезжают для дальнейшего обучения в Москву, Санкт-Петербург, за рубеж, - сказал он. - Для решения этой проблемы Министерству образования и науки РТ совместно с вузами и отраслевыми министерствами требуется вести работу с талантливой молодежью - чтобы они поступали в наши вузы, закреплялись на наших предприятиях». Рустам Минниханов отметил, что каждое предприятие может иметь списки выпускников лучших вузов, их анкеты.

С докладом «О регулировании процессов на рынке труда Республики Татарстан» выступила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она привела статистические данные по рынку труда. Уровень занятости по Татарстану составляет 70,1%, при этом по ПФО - 77,7%, по России - 66,4%. Уровень безработицы в Татарстане сегодня 3,8%, в ПФО - 4,6%, по России - 5,3%.

По итогам января - августа среднемесячная заработная плата в республике составила 29,7 тыс. руб., по РФ - 35 тыс. руб., в Пермском крае - 29,769 тыс. руб., Самаре - 27,869 тыс. руб., Нижегородской области - 27 тыс. руб., Башкортостане - 27 тыс. руб., Удмуртии - 25,769 тыс. рублей.