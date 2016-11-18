В МВД Татарстана подвели итоги борьбы с наркопреступностью

Сегодня в Министерстве внутренних дел по Республике Татарстан состоялось заседание коллегии, на которой обсудили результаты работы по пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также совершенствование методов работы в этой области, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

За 10 месяцев 2016 года правоохранительными органами Татарстана выявлено 3135 наркопреступлений, в том числе 2376 тяжких и особо тяжких, из них 1757 - связанных со сбытом. Из незаконного оборота изъято более 167 кг различных наркотических средств и психотропных веществ. С начала года полицейские Татарстана перекрыли 31 канал наркотрафика, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

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