25 ноября красавицы республики поборются за звание «Краса студенчества Татарстана - 2016».

По словам организаторов конкурса, главная цель мероприятия - показать, что красота – это не только внешность, но и внутренние качества.

Участницами конкурса стали студентки высших учебных заведений Татарстана в возрасте от 18 до 25 лет, ростом от 170 см и весом до 75 кг. Жюри уделяет большое значение успеваемости конкурсанток, так средняя оценка участниц за последние два семестра учебы должна быть не ниже «4».

Всего на участие в конкурсе было подано 150 заявок со всей республики. По итогам заочного и очного этапа отбора, сегодня 18 финалисток находятся на выездной школе на базе ДОЛ «Заречье», где не только репетируют свои творческие номера, но и оттачивают походку для финального дефиле.

Также девушкам предстоит сдать нормы ГТО.

Главная студентка - красавица получит не только титул «Красы студенчества РТ – 2016» и корону, но и право представлять Татарстан на российском уровне.