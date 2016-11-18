Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике в Татарстане пояснил, кому именно и почему сейчас нужно пройти вакцинацию.

Существует два основных направления профилактики гриппа и ОРЗ. Первым и самым эффективным медики считают иммунизацию. Поэтому заказали небывалую по объемам партию вакцины - около 1,5 миллиона доз и 98% уже использовали. То есть в Татарстане привили 35% населения.

Вакцинация продолжается и сейчас. И медики призывают всех, кто еще не сделал прививку, поторопиться. Особенно это касается групп риска.

- Во-первых, это призывники, у них отправка в войска до декабря. Во-вторых, это дети и взрослые, которые имели временные медицинские отводы, но высказали желание привиться после болезни. Допустим, было обострение хронического бронхита, и мы не могли их привить. Но они пришли и очень просили, чтобы им оставили вакцину. Так что у всех желающих еще есть возможность прийти и сделать прививку, - поясняет главный внештатный специалист Минздрава РТ по иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов.

Время для вакцинации вполне подходящее. Эпидподъем заболеваемости гриппом и ОРВИ пока не наблюдается. Случаи гриппа в этот сезон еще не были зарегистрированы в республике. Поэтому пока сохраняется холодная погода, неблагоприятная для развития острых респираторных вирусных инфекций, татарстанцев просят поторопиться.

- Пока вакцина в части поликлиник есть. Поэтому можно воспользоваться последним шансом, - обращается к населению медик.

Второе направление профилактики гриппа и ОРВИ - для тех, кто не делает прививок по медицинским показаниям или просто не хочет. Им врачи советуют стандартный набор мер:

- носить медицинские маски;

- соблюдать респираторный этикет (гигиена носа, частая смена носовых платков);

- в период эпидемии избегать многолюдных мест;

- вести здоровый образ жизни;

- принимать витамины;

- обеспечить качественное полноценное белковое питание;

- принимать противовирусные препараты.

Наиболее эффективные препараты для профилактики гриппа и ОРВИ может выписать врач.