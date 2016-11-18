В эту субботу, 26 ноября, с 14.00 в актовом зале Казанского (Приволжского) федерального университета (ул. Татарстан, 2) пройдет открытое мероприятие «Будущее на пороге».

Вход для всех желающих по предварительной регистрации на сайте проекта www.thinkkazan.com, сообщают организаторы - группа «Думай!», которая зарекомендовала себя как популяризатор науки в Казани.

Специально для этих открытых лекций в Казань приедут известные популяризаторы науки Василий Ключарев, Сергей Марков и Алексей Водовозов. Они расскажут о технологиях, которые еще вчера мы считали фантастическими, и покажут их в действии.

В программе запланированы лекции о самых удивительных технологиях на стыке живой и неживой материй: компьютерно-мозговых интерфейсах, распечатанных на 3D принтере трансплантатах, управляемых и программируемых таблетках, загрузке человеческого сознания в компьютер и о том, как уже сегодня мы умеем делать человека и машину одним целым.