50 лет назад, в ноябре 1966 года, в Казанском университете состоялся первый концерт авторской песни.

Этому знаменательному событию посвящен большой юбилейный концерт «Мы живы, покуда поем», который пройдет на этой неделе. А накануне в центре внешкольной работы Московского района состоялась неформальная встреча с Владимиром Муравьевым, который стоял у истоков бардовского движения. В дружеской компании за чашкой чая Владимир Юрьевич рассказал много интересного о том, как все начиналось.

- В 1971 году я пытался организовать в Казани первый всесоюзный фестиваль самодеятельной туристской песни. Пригласил Александра Галича, Владимира Высоцкого, Булата Окуджаву, Юрия Кукина, Валентина Вихорева, других самых известных бардов. Многие подтвердили свой приезд. Планировали давать концерты три дня подряд - 7, 8 и 9 апреля. Но проводить фестиваль запретили.

- Почему?

- Потому что как раз в эти дни в Москве проходил XXIV съезд партии. Профессора, детского хирурга Михаила Рокицкого, который в парткоме мединститута отвечал за культурно-массовую работу, и меня как председателя студенческого клуба и организатора фестиваля вызвал ректор. Мы стоим перед ректором, а у него в руках телефонная трубка. Звонил Рашид Мусинович Мусин, который в то время был первым секретарем Казанского горкома КПСС. Из трубки несется крик, который был слышен и нам: «Какие вам концерты? Идет XXIV съезд партии, надо изучать материалы съезда! Какой фестиваль?!. Какие барды?!. Какие галичи!.. Какие высоцкие!..» В результате фестиваль отменили, мне объявили строгий выговор.

Но билеты на него были уже проданы, мы ждали гостей из разных регионов России. Надо было как-то выкручиваться из такой неловкой ситуации. Мы в комитете комсомола решили в эти вечера вместо фестиваля провести несколько концертов.

И к нам приехали Сергей Никитин, Александр Дольский, Вера Матвеева, Александр Дулов, Юрий Кукин, Валентин Вихорев… Были обалденные концерты. Получилось даже лучше, чем мы задумывали.

- Удивительно, фестиваль запретили, а концерты - пожалуйста…

- А у нас были очень хорошие отношения с обкомом комсомола. В разные времена мы всегда находили там поддержку и понимание. Всего несколько примеров. В 1979 году в Молодежном центре все-таки провели первый Всесоюзный фестиваль авторской песни. В МЦ был открыт Клуб любителей авторской песни, где выступали и Городницкий, и Берковский, и Сухарев, и Никитины, и другие известные барды, которые уже при жизни стали легендой.

В 1984 году, когда был закрыт Грушинский фестиваль и закрывались клубы самодеятельной песни в Москве и других городах, в Казани бардовская песня продолжала процветать. Более того, именно в то время я получил премию комсомола имени Мусы Джалиля с формулировкой «за популяризацию и пропаганду авторской песни». На фоне повсеместных запретов это было просто фантастикой.

- Владимир Юрьевич, в этом году исполняется 50 лет не только авторской песне в Казани, но и вашей творческой деятельности…

- Да, я выступаю на сцене с 1966 года. Как-то подсчитали, и получилось, что в 1973 году у меня был тысячный концерт. Представляете, сколько приходилось петь! На том же КамАЗе давали по 8 концертов в день. А всего у меня на счету примерно 5 тысяч концертов.

- Как удавалось совмещать плотный гастрольный график с работой в больнице?

- Ездил и летал на концерты в выходные дни, а в понедельник утром, как и положено, был на работе. Но вот уже почти 40 лет занимаюсь только медициной. Если и выступаю, то очень редко. Дело в том, что несколько лет назад у меня начались проблемы с сердцем. Спасибо великолепному хирургу Ренату Сулеймановичу Акчурину, который поставил мне шесть шунтов. Я живу, работаю, но больше двух песен давно не пою.

Кстати, в 2012 году выступал в Большом концертном зале РТ. Там был концерт звезд Мариинского театра, не знаю почему, руководитель камерного хора РТ Миляуша Таминдарова пригласила и меня принять участие в этом концерте. Я вместе с хором и оркестром спел песню моего друга Юрия Визбора «Наполним музыкой сердца». Когда раздались овации, меня просто затрясло. Это было то, о чем я вообще и мечтать не мог! Считаю, это лучшее, что я сделал за все 50 лет.

- А правда, что вас можно включать в Книгу рекордов Гиннесса по количеству осмотренных пациентов?

- Да, у меня около 180 тысяч обследованных пациентов - это на самом деле мировой рекорд. Всего в нашем центре проводится 35 тысяч исследований в год. Пару лет назад я был в Шанхае по приглашению известного во всем мире китайского профессора-онколога. Решил перед ним выпендриться и с гордостью сказал, сколько людей мы принимаем. Он спокойно ответил: «Ну что, мы тоже работаем эффективно - порядка 75 - 90 тысяч обследований в год проводим. И посетителей у нас тоже немало - около 3 миллионов человек в год». И тут я полностью осознал, что нахожусь в Китае…