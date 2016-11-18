В Казани состоялась встреча 14-го тура чемпионата РФПЛ между «Рубином» и клубом «Ростов».

Интерес к матчу подогревался, естественно, «возвращением» в Казань Курбана Бердыева. Впрочем, наблюдать вице-президенту ФК «Ростов» (именно так сейчас называется в донском клубе должность Курбана Бекиевича) за матчем пришлось из отдельной ложи. На поле действиями футболистов «Ростова» руководил Дмитрий Кириченко, а официально должность главного тренера занимает Иван Данильянц - он работал в Казани при Бердыеве директором футбольной академии.

Собственно, сам Курбан Бердыев впервые был на Kazan Arena во время официального матча.

Не будем в этой статье касаться темы претензий казанского клуба к Азмуну - к футболу это отношения не имеет. Отметим лишь то, что матч посетили рекордные для этого сезона 19000 зрителей, и тут и там виднелись плакаты с изображением Азмуна и надписью «Лжец».

Вряд ли Азмун по ходу матча мог разглядеть надпись, но в этот морозный вечер он не был похож на самого себя. У него не получалось и мяч принять, и пас отдать, а уж о том, что он запорол самый что ни на есть голевой момент в матче, и говорить нечего.

В целом ростовчане в этой игре выглядели явно неубедительно. Но и казанцы как-то сразу сникли, хотя особым прессингом гости «Рубин» не придавливали.

Чувствовалось, что обе команды осторожничают. У «Рубина» без Канунникова и Ткачука мало что получалось в атаке, несмотря на все старания Рочины и Набиуллина обострить игру на флангах. «Ростов» же полностью исключил свои кавалерийские контратаки большим числом, и лишь Нобоа пытался пару раз ударить издали - без особого успеха.

«Рубин» запомнился розыгрышем углового, после которого подключившийся Камболов бил наверняка - мяч просвистел в сантиметрах от стойки ворот.

Во втором тайме у гостей было явно больше моментов. Сначала случился уже описанный эпизод с Азмуном, а затем чуть не удался пас Бухарова на Полоза. Пробей Бухаров по воротам, могло получиться опаснее. А так свой очередной сэйв сотворил Рыжиков.

В итоге нулевая ничья: в этом матче ни одна из команд на победу не наиграла. Кто-то может сказать, что матч был не очень зрелищным. Возразим: видали и поскучнее. Причем надо сделать поправку и на мороз - при такой погоде особо не пофинтишь.

«Рубин» не проиграл третий матч подряд. Более того, соперники сверху не оторвались, а приблизились к «Рубину». И теперь выездной матч против ЦСКА 26 ноября вновь может стать для Хавьера Грасии решающим.