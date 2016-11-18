До конца осени остается чуть больше недели. Многих это время года заставляет грустить, работоспособность снижается, появляются проблемы со сном.

Жители нашей страны рассказали, какие ассоциации связаны у них с сезонными изменениями и что помогает им справляться со стрессами.

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), осенняя пора не оставляет людей равнодушными, но чаще это время года вызывает негативные эмоции, чем приятные. Так, 30% опрошенных, думая об осени, вспоминают о плохой погоде и грязи, 18% - о холоде, 14% - о депрессии, апатии и т. п. Другая группа ассоциаций также связана в первую очередь с сезонными изменениями, однако они уже видятся с позитивной стороны: багряный лес, листопад (19%), золотая пора (14%).

Чуть меньше половины россиян (42%) согласны с тем, что в осеннее время года у людей ухудшается настроение и появляется упадок сил (среди 25-34-летних - 49%, среди 60-летних и старше - 39%). Тем не менее 54% граждан это отрицают.

Каждый третий (34%) признался, что сам чувствует повышенную утомляемость и упадок сил в последнее время. Каждого четвертого одолевает сонливость (23%), каждый пятый замечает излишнюю раздражительность (21%) и резкие перепады настроения (20%).

При этом на плохой сон респонденты, как правило, не жалуются. 62% участников опроса сообщили, что засыпают без проблем, столько же признались, что спят крепко, еще 53%, что легко просыпаются.

Если напряжение и усталость все-таки есть, то лучшим лекарством от стресса для наших сограждан является общение с родными и близкими - об этом сказали 32% респондентов. Многим помогают кино (25%), литература (19%), музыка (18%), хобби (18%), а 17% достаточно просто побездельничать на диване.

Опрос был проведен путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.