В конце сентября в Нурлатском районе Татарстана был зафиксирован случай африканской чумы свиней. Тогда в нескольких районах республики объявили карантин. Затем его сняли и одновременно на полгода продлили ограничительные мероприятия, которые продолжают действовать. В связи с этим возникает вопрос: безопасна ли свинина, которая продается на рынках и ярмарках Казани?



Ограничения по африканской чуме свиней сейчас действуют в Буинском районе, в Дрожжаном, в Апастово, Кайбицах, а также в Черемшанском, Алексеевском, Чистопольском, Нурлатском, Алькеевском, Новошешминском и еще в трех районах республики. Они не такие жесткие, как при карантине, однако необходимы для безопасности республики. Так, сейчас действует запрет перевозки живых свиней, продуктов свиноводства, если они не прошли термическую обработку при температуре 70 градусов Цельсия. В то же время волноваться татарстанцам не стоит. Ситуация находится под полным контролем ветеринарных служб.

- Все хорошо. Мы все мониторим, все исследуем, - заверил журналистов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела по противоэпизоотической работе Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Александр Козлов. - Каждый подозрительный случай перепроверяем. Со стопроцентной гарантией могу вас заверить, что татарстанцы на ярмарках, на рынках приобретают доброкачественную и безопасную для здоровья продукцию. Насчет этого переживать не стоит.

Специалист рассказал, что введенные ограничения вызывают большие проблемы у владельцев скота. Они недовольны запретами. Но нарушать инструкции, естественно, нельзя.

- До этого мы столько лет всех предупреждали, что африканская чума свиней придет, что она уже на границе с республикой. Мы советовали переходить на альтернативные виды животноводства - овцеводство, козоводство. Мы заранее обо всем этом говорили. Но никто нас не слушал. А беда пришла. Будем надеяться, что повторных вспышек не будет, - подчеркнул спикер.

На данный момент важно, чтобы африканская чума свиней не попала в дикую фауну и не расползлась по территории республики с дикими кабанами. С начала наложения ограничений было отстреляно около 300 кабанов. Все они оказались здоровыми. Кроме того, специалисты ежемесячно выборочно проводят диагностические исследования на подтверждение африканской чумы свиней. Проведено их уже более 10 тысяч. Исследования показывают, что животные здоровы. Для еще более полной уверенности в безопасности продукции можно покупать мясо у крупных свиноводческих предприятий.

- Здесь мясо проходит несколько этапов контроля. Предприятия достаточно хорошо защищены от проникновения «африканки». Если в личных подсобных хозяйствах кто-то что-то может утаить, то здесь ничего скрыть невозможно, - добавил Александр Козлов.

Однако забота ветеринаров направлена не только на африканскую чуму свиней. В этом году во Владимирской области была зарегистрирована вспышка вируса ящура. Это инфекционное и быстро распространяющееся заболевание. Люди могут заразиться ящуром, к примеру, через сырое молоко больных животных. Территория Татарстана на сегодня является благополучной по ящуру.

- Ящур опасен в какой-то мере для человека, - отметил начальник отдела по противоэпизоотической работе Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ. - Люди тоже могут им болеть. Хотя это очень редкие случаи. Однако я не понимаю, зачем употреблять в пищу «ящурное» мясо. Сейчас не голодные годы. Во времена войны - да, люди откапывали его и ели. Но это были вынужденные меры.

Между тем у журналистов возник вопрос, почему тогда разрешается употреблять «туберкулезное» мясо.

- Такой термин, как «туберкулезное» мясо, является не совсем правильным. На переработку идет только мясо от животных неблагополучных по туберкулезу хозяйств, в котором нет явных изменений туберкулезного характера. То есть это животные, которые только подозреваются в заражении. Это нормальное, обычное мясо крупного рогатого скота, но из неблагополучного очага. Разница очень большая. В свободную реализацию такое мясо нельзя пускать, но на переработку можно. Его можно использовать только в виде тушенки. После термической обработки при высоком давлении мясо становится безопасным для употребления, - рассказал Александр Козлов.

Он подчеркнул, что «ящурное» мясо представляет опасность в первую очередь из-за того, что является источником инфекции. А туберкулезные палочки при определенной температуре умирают.