Еще год назад читатели «КВ» жаловались, что в поликлинику невозможно записаться по интернету. «Для того чтобы попасть к узкому специалисту, приходится ждать месяц», - жаловались они. Изменилось ли что-то сейчас? Записываются ли казанцы к врачам через интернет? С этими вопросами «КВ» обратились к горожанам.

Татьяна Бегичева, риелтор: Я только два раза пыталась записаться через интернет к врачам - стоматологу и терапевту. Понравилось то, что из предложенного в системе списка можно выбрать любого специалиста. Однако записаться к стоматологу я не сумела. Система показывала, что до конца этого месяца все занято, а на следующий месяц данные не выдавала. А вот к терапевту я записалась и сходила в тот же день. Если бы запись ко всем врачам работала так, как запись к терапевту, было бы идеально: выбрал врача и в этот же день попал на прием. Тогда системой электронной записи, наверное, пользовались бы все. Я только два раза пыталась записаться через интернет к врачам - стоматологу и терапевту. Понравилось то, что из предложенного в системе списка можно выбрать любого специалиста. Однако записаться к стоматологу я не сумела. Система показывала, что до конца этого месяца все занято, а на следующий месяц данные не выдавала. А вот к терапевту я записалась и сходила в тот же день. Если бы запись ко всем врачам работала так, как запись к терапевту, было бы идеально: выбрал врача и в этот же день попал на прием. Тогда системой электронной записи, наверное, пользовались бы все.

Айгуль Усманова, визажист: Через систему электронной записи пыталась попасть на прием к офтальмологу, однако все даты были заняты. Но я нашла на сайте много другой полезной информации. Здесь легко узнать, где продается то или иное лекарство и сколько оно стоит. Благодаря информации с сайта я теперь немало экономлю. В одной аптеке препарат может стоить 500 рублей, в другой - 400. Также на сайте размещены адреса круглосуточных аптек. А главное, что я нашла для себя, - через систему можно задать вопрос специалисту, и ответ придет на почту. Через систему электронной записи пыталась попасть на прием к офтальмологу, однако все даты были заняты. Но я нашла на сайте много другой полезной информации. Здесь легко узнать, где продается то или иное лекарство и сколько оно стоит. Благодаря информации с сайта я теперь немало экономлю. В одной аптеке препарат может стоить 500 рублей, в другой - 400. Также на сайте размещены адреса круглосуточных аптек. А главное, что я нашла для себя, - через систему можно задать вопрос специалисту, и ответ придет на почту.

Вера Захарова, пенсионерка: Электронной записью никогда не пользовалась. Без помощи детей и внуков я даже включить компьютер не могу. А чтобы записаться через интернет, столько всего нужно вводить. Это не для нас, пенсионеров. Мне проще пойти с раннего утра в поликлинику и там записаться к нужному врачу. С радостью могу постоять и в живой очереди. Но, к сожалению, ее теперь везде искореняют. Электронной записью никогда не пользовалась. Без помощи детей и внуков я даже включить компьютер не могу. А чтобы записаться через интернет, столько всего нужно вводить. Это не для нас, пенсионеров. Мне проще пойти с раннего утра в поликлинику и там записаться к нужному врачу. С радостью могу постоять и в живой очереди. Но, к сожалению, ее теперь везде искореняют.

Светлана Костяева, экономист: Редко хожу в поликлинику. Но, если надо туда обратиться, я записываюсь через интернет. Считаю, система устроена удобно: ввожу свои данные, нахожу нужную дату, выбираю удобное время приема и записываюсь. Правда, электронную запись использую только для посещения терапевта. За консультацией к узким специалистам обращаюсь в платные клиники, чтобы не терять времени. Редко хожу в поликлинику. Но, если надо туда обратиться, я записываюсь через интернет. Считаю, система устроена удобно: ввожу свои данные, нахожу нужную дату, выбираю удобное время приема и записываюсь. Правда, электронную запись использую только для посещения терапевта. За консультацией к узким специалистам обращаюсь в платные клиники, чтобы не терять времени.

Лиза Веселова, студентка: Электронной записью я не пользуюсь, да и к врачам обращаюсь редко. В университете мы проходим все необходимые медосмотры. В будущем попробую, посмотрю, что за система, как она работает. А пока мне это не нужно. Чтобы электронная запись была популярна среди молодежи, нужно рекламировать ее в социальных сетях. Иначе молодые ребята ничего не будут о ней знать. Электронной записью я не пользуюсь, да и к врачам обращаюсь редко. В университете мы проходим все необходимые медосмотры. В будущем попробую, посмотрю, что за система, как она работает. А пока мне это не нужно. Чтобы электронная запись была популярна среди молодежи, нужно рекламировать ее в социальных сетях. Иначе молодые ребята ничего не будут о ней знать.