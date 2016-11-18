Каждый час 28 россиян получают травмы разной степени тяжести в ДТП. Каждые 30 минут 10 человек погибают в результате несчастного случая. Каждый день у 1600 человек диагностируются онкологические заболевания. Каждую минуту один человек умирает от болезни сердца.



Такая грустная статистика прозвучала на семинаре для журналистов «Страхование в зеркале СМИ. Больше жизни - 2016», который организовали в Москве Ассоциация страховщиков жизни и Всероссийский союз страховщиков.

Эти цифры заставляют задуматься о самом важном. Здоровье, конечно, не купишь, но часто цена жизни определяется вполне конкретными денежными суммами, которые необходимы на лечение и восстановление после травм, аварий, несчастных случаев. Если человек застраховал свою жизнь, то с проблемой ему поможет справиться страховая компания. То есть страховой полис - это подушка безопасности, спасательный круг. В цивилизованных странах о необходимости страхования говорить никому не надо - там это для всех норма. В России такой традиции пока нет. Но ситуация меняется. В непростые для экономики времена россияне к страхованию жизни стали проявлять интерес.

- До недавнего времени в практике страхования самым динамичным было автострахование. Но теперь на ведущие позиции выходит страхование жизни и здоровья. Более того, на сегодняшний день это один из самых быстрорастущих сегментов всего финансового рынка страны. Страховщики жизни за три квартала 2016 года собрали 171,04 миллиарда рублей. Из них 146 миллиардов рублей - по страхованию жизни, 25 миллиардов рублей - по страхованию от несчастных случаев и добровольному медицинскому страхованию. Общий размер страховых выплат за 9 месяцев 2016 года составил 26,45 миллиарда рублей. Это на 46,5% больше, чем за такой же период прошлого года, - рассказал президент Ассоциации страховщиков жизни Александр Зарецкий.

В последнее время страхованием жизни и здоровья серьезно заинтересовались банки. Это вполне объяснимо. Всем известно, что для банков основная статья получения прибыли - кредитование населения. Но в период экономического кризиса платежеспособность россиян заметно снизилась, в результате на данный момент общая просроченная задолженность по кредитам превышает 1 триллион (!) рублей. Банкам надо как-то зарабатывать деньги, и они стали предлагать клиентам новый продукт - инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). ИСЖ - сочетание долгосрочного депозита и страховой защиты. Оно привлекательно и для банков, и для клиентов. Банки получают комиссионные доходы от страховых сборов, и клиенты довольны, потому что их страховые вклады не лежат мертвым грузом, а работают и приносят прибыль. Уже сегодня банки предлагают разные пакеты страхования. Каждый человек может выбрать ту страховую стратегию, какая ему больше подходит, и платить за страховку комфортную для себя сумму.

Специалисты прогнозируют, что ИСЖ будет набирать популярность и наращивать финансовые обороты. Наверняка многих заинтересуют программы страхования пожилых людей. Дело в том, что Россия - «старая» страна. Согласно международным критериям население страны признается старым, если доля жителей старше 65 лет составляет выше 7%. В России на начало 2016 года этот показатель 13,6%.

Как отметил Александр Зарецкий, россияне начинают понимать, что страхование жизни и здоровья - это не только забота о себе самом, но и о своих близких. Если человек застрахован, то в случае серьезного заболевания его семье не придется распродавать имущество, машину, квартиру, влезать в долги, чтобы оплатить дорогостоящее лечение. Эти расходы возьмет на себя страховая компания. Возможности такие есть, но необходимо повышать финансовую грамотность населения, учить азам финансового планирования и инвестирования. Важно, чтобы люди жили не только сегодняшним днем, а смотрели вперед хотя бы лет на 5 - 10. Но в любом случае страхование жизни и здоровья остается делом добровольным. И каждый вправе решать, страховаться ему или нет.