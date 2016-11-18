Пассажирка автомобиля, не пристегнутая ремнем безопасности, скончалась на месте ДТП

Вчера в 5.00 на 84 километре автодороги Казань - Оренбург в Алексеевском районе водитель автомобиля ГАЗ-330202, 1997 года рождения, по предварительным данным, уснул за рулем, наехал на опору линии электропередачи и съехал в кювет. Пассажирка автомобиля 1998 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия: она не была пристегнута ремнем безопасности, сообщает УГИБДД МВД по РТ.

В этот же день на дорогах республики инспекторами ДПС было выявлено 19 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, 21 факт выезда на полосу встречного движения, 46 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств и 569 фактов игнорирования ремней безопасности.

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