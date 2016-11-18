В Казани побывал один из самых известных мотивационных спикеров мира - Ник Вуйчич.

Этот удивительный человек, родившийся без рук и ног, нашел в себе силы не погрузиться в вечную депрессию, сумел получить образование, стать успешным мотивирующим тренером, который помогает другим людям. Он много путешествует, и везде его выступления проходят с аншлагом в огромных залах. Собственным примером Ник доказывает - несмотря ни на какие обстоятельства, каждый человек может добиться успеха, жить яркой, насыщенной жизнью.



Представляем гостя

Ник Вуйчич родился в Австралии в семье сербских эмигрантов. У него редкая генетическая патология - тетраамелия (отсутствие полноценных рук и ног). Но у него есть часть стопы с двумя сросшимися пальцами. После хирургического разделения пальцев Ник научился ходить, плавать, кататься на скейте, серфинговой доске, работать на компьютере и писать.

Учился в школе для инвалидов, но как только в начале 1990-х годов закон австралийского штата Виктория об инвалидах изменился, родители настояли, чтобы их сын посещал обычную школу. После школы Ник поступил в университет Гриффита в Брисбене и успешно закончил его, получив двойную степень бакалавра коммерции - в области бухгалтерского учета и финансового планирования.

С 1999 года Ник Вуйчич начал выступать в церквях, тюрьмах, школах и детских приютах и открыл некоммерческую организацию «Жизнь без конечностей», которая ведет благотворительную деятельность, помогая инвалидам по всему миру. В 2011 году написал и исполнил песню Something More («Нечто большее»), на которую был снят видеоклип, набравший уже более 5 миллионов просмотров. Ник - автор нескольких книг. Его первая книга «Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни» вышла в 2010 году, в 2012 году она была переведена на русский язык.

Сейчас Ник Вуйчич живет в Лос-Анджелесе (США). 12 февраля 2012 года он женился на Канаэ Мияхаре. 13 февраля 2013 года у них родился сын, а 7 августа 2015 года - второй сын. Оба ребенка абсолютно здоровы.

О благодарности трудностям

Для многих казанцев встреча с Ником Вуйчичем, которая состоялась на «Татнефть-арене», стала настоящим откровением. Они совсем другими глазами посмотрели на себя, свои проблемы и прониклись убеждением, что нерешаемых проблем нет. При желании и настойчивости для каждой проблемы можно найти не один вариант решения.

- Я был в 63 странах и вижу, что все ищут одного и того же - искру радости, любви, надежды. Хочу, чтобы после моих выступлений люди смогли поверить в себя, найти в себе эту радость, надежду и силы изменить свою жизнь к лучшему, - рассказал Ник на встрече с журналистами, которая состоялась в ИА «Татар-информ». - Конечно, не все так просто. Я никогда не говорю: «Будьте позитивными, и тогда все проблемы решатся сами собой!» Мы все проходим сложный путь, у каждого из нас есть взлеты и падения. Надо понимать, что трудности делают нас сильнее. Они учат нас быть благодарными жизни за то, что у нас есть.

В разных странах я видел совершенно разное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями: от серьезной поддержки на государственном уровне с созданием комфортных условий для жизни, учебы, работы до полного неприятия инвалидов. Конечно, любому государству необходимо время, чтобы понять и принять необходимость создания безбарьерной среды, воспитания в обществе доброжелательного отношения к инвалидам. Но мы как родители должны сами учить наших детей доброму отношению к другим людям, помогать тем, кому помощь нужна.

О волшебной палочке

- Я хотел, чтобы у меня была волшебная палочка - взмахнул и везде всем сразу стало хорошо. Но так не бывает! Нужно время, нужно терпение, нужна поддержка людей.

Если вы думаете, что в богатой, благополучной Австралии для инвалидов созданы все условия, то это не так. Там не все так гладко. Да, государство оплатило услуги сиделки, которая ухаживала за мной, когда я учился в старших классах школы.

Но в университете сиделку мне не могли предоставить.

Благотворительный фонд, который помогает инвалидам получать высшее образование, оплачивал только проживание, но не само обучение и уход.

В богатых странах знаете, какая проблема? У них есть все, но люди все равно ощущают пустоту. А в бедных странах, как ни странно, я вижу больше счастливых людей. Самое важное условие того, чтобы быть счастливым, - знать свою цель в жизни. Богатые вы или бедные, здоровые или больные, неважно. Если есть цель и надежда, то у вас есть ВСЕ! Просто никогда не разочаровывайтесь и не сдавайтесь, шаг за шагом продолжайте идти к своей цели.

О мечте по-крупному

- Я побывал в казанской школе №9, встретился с ребятами. Дети слушали меня очень внимательно. Успел поговорить с ними о трех самых важных правилах жизни.

Первое правило: старайтесь жить здесь и сейчас. Не надо бояться будущего. Не надо бояться перемен. И не поддавайтесь страху и негативу.

Правило второе: обязательно обращайтесь за помощью. Когда наступают трудные времена, не надо стесняться просить поддержки, советов у окружающих.

И третье: мы сами должны кому-то помогать.

Попробуйте выполнять эти три правила, и вы увидите, как ваша жизнь и жизнь ваших близких начнет меняться к лучшему.

И я всегда говорю: мечтайте! Все начинается с мечты. Да, не каждая мечта сбывается. Но я видел множество людей, которые достигали своих целей… Поэтому мечтайте. И мечтайте по-крупному! Я тоже мечтаю - держу в своем шкафу пару ботинок и надеюсь, что когда-нибудь они мне понадобятся.