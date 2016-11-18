Сотрудники отдела полиции «Вишневский» проводят комплекс мероприятий по установлению потерпевших от мошеннических действий, совершенных 26-летним казанцем.



Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), возбуждено 2 ноября этого года. Поводом для его возбуждения стало обращение в полицию 49-летней жительницы Казани. По словам женщины, в 2013 году она познакомилась с молодым человеком, который обещал помочь ей трудоустроиться в одну из структур в правоохранительных органах.

Когда состоялась встреча, молодой человек заверил потерпевшую, что владеет многочисленными связями в госорганах и без проблем за отдельную плату поможет ей в решении вопроса. Стоимость услуги он оценил в 750 тысяч рублей. Из них 50 тысяч в качестве залога женщина должна была сразу перечислить на банковскую карту молодого человека, а остальную сумму передать после завершения сделки. В конце июля 2013 года женщина перечислила требуемую сумму, взяв с малознакомого ей человека расписку. Однако решение вопроса с ее трудоустройством затягивалось. На протяжении длительного времени она общалась с молодым человеком по телефону, но каждый раз он говорил ей об обстоятельствах, мешающих выполнить ее просьбу быстро. Когда молодой человек перестал выходить на связь, жительница города обратилась в полицию.

По данному факту оперуполномоченные отдела полиции «Вишневский» провели оперативно-розыскные мероприятия и в короткие сроки установили личность подозреваемого. Спустя сутки после поступления заявления он был задержан.

Следствием установлено, что в период с 2012 по 2013 год 26-летний уроженец Апастовского района обманул порядка 12 жителей Казани. По предварительным данным, в каждом случае он через своих знакомых выходил на связь с людьми, которым нужна была помощь в трудоустройстве в правоохранительные органы либо иные госструктуры, а также помощь в получении социального кредита. Войдя в доверие к клиентам, мужчина брал предоплату за оказание той или иной услуги, размер которой колебался в пределах от 25 до 750 тысяч рублей. Однако на протяжении длительного времени он не выполнял условия устных соглашений.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории Казани. Всех, кто пострадал от неправомерных действий мужчины, полицейские просят обращаться в отдел полиции «Вишневский» по телефону 291-27-01 или по адресу: г. Казань, ул. Центральная, д. 64.