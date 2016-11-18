В минувшую субботу в агропарке «Казань» и ТЦ «Кольцо» жители столицы РТ вновь получили возможность подписаться на «Казанские ведомости» и другие издания АО «ТАТМЕДИА».



Каждый подписавшийся мог получить приз и передать привет друзьям и близким в прямом радиоэфире. Наши читатели поделились своим мнением о газете.

- Я читаю «Казанские ведомости» 7 лет. Мои подруги и знакомые, которые тоже выписывают газету, обычно читают статьи по соцзащите. А я люблю узнавать новости в мире и стране, - рассказала Марина Бобкова. - Еще читаю рубрику «Глас народа» и «Санта-Барбара» по-казански».

В этот день оформили подписку на «Казанские ведомости» Алия и Алексей Яруллины, которые читают наше издание уже 9 лет:

- Очень любим вашу газету, приятно было получить приз за подписку. Читаем в газете абсолютно все, особенно любим рубрику «Санта-Барбара» по-казански» и новости.

А вот Елдыз Гатауллина читает газету со дня ее основания и признается, что ей особенно нравится читать о спортивных событиях в стране и республике.

Напоминаем, акция проходит каждую субботу до 17 декабря в агропарке «Казань» с 9.00 до 12.00.

В партнерстве с радиостанциями АО «ТАТМЕДИА» запустило проект «Подпишись и передай радиопривет!» (12+) Диджеи радиостанций будут собирать приветы для близких от всех, кто подпишется на издания АО «ТАТМЕДИА» в ходе акции. Подробности по акции на сайте tatmedia.ru.