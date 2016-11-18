За 10 месяцев этого года Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по РТ взыскало с должников более 10,5 млрд рублей, что на 2,1 млрд больше, чем за аналогичный период 2015-го. Из этой суммы почти 3 млрд пополнили бюджеты всех уровней.



Из 1,856 миллиона производств, находящихся на исполнении у УФССП РФ по РТ в 2016 году, 70% окончены. Об итогах работы ведомства рассказал главный судебный пристав Татарстана - руководитель УФССП РФ по РТ Радик Ильясов. Как он отметил в своем докладе, исполнить все 100% производств фактически не представляется возможным, так как некоторые должники проходят процедуру банкротства, а кто-то уходит из жизни.

По количеству находящихся на исполнении у УФССП РФ по РТ производств в нынешнем году одним из лидеров стала сфера ЖКХ - 58115 документов на сумму 2,6 млрд рублей. Из них 18,5 тысячи были окончены - приставы взыскали 642 млн рублей долгов.

Другое «популярное» направление у судебных приставов Татарстана - долги по штрафам ГИБДД. Всего на исполнении управления в 2016 году состояло 633190 таких документов на общую сумму 561 млн рублей. Из них 91% был исполнен.

УФССП РФ по РТ напоминает, что лица, которые имеют неуплаченные долги, находящиеся на производстве управления, могут быть подвергнуты ограничительным мерам. Одной из таковых может стать временное ограничение выезда за границу. В 2016 году в Татарстане было вынесено 43437 таких постановлений, что на 14,5 тысячи больше, чем в 2015 году.

Кроме того, с января 2016 года судебные приставы получили новый рычаг давления на должников - возможность вынесения постановлений о временном ограничении в праве управления транспортными средствами. Таковые могут быть вынесены в адрес лиц, которые имеют задолженности по исполнительным производствам, связанным с невыплатой алиментов, ущерба за совершенные преступления либо административных штрафов. При этом сумма долга должна превышать 10 тысяч рублей. На данный момент УФССП РФ по РТ вынесло 2088 таких постановлений. В скором времени их количество может увеличиться на 6,5 тысячи - в основном за счет должников-алиментщиков.