Программа «Бизнес-класс» после адаптации в Республике Татарстан будет предложена для реализации в ряде других регионов России. Следующим регионом станет, в частности, Екатеринбург.

Об этом заявил на пресс-конференции в Казани председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Пресс-конференция состоялась сразу после торжественного вручения дипломов об окончании курса «Бизнес-класс» пятнадцати лучшим выпускникам программы, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Татарстан был выбран для апробации программы потому, что республика находится в рейтинге наиболее инвестиционно привлекательных регионов России. И мы хотели, чтобы наш первый опыт был успешным. Рассчитывали, что нас поддержит правительство Республики Татарстан. Мы здесь получили огромное количество участников программы», - подчеркнул Герман Греф.

В свою очередь Президент Татарстана Рустам Минниханов, говоря о курсе «Бизнес-класс», отметил, что главное для экономического развития республики - это люди. «У нас уже четыре с лишним тысячи человек прошли эту непростую программу. Если вы сегодня хотите заниматься конкурентным бизнесом, у вас должны быть знания и навыки. Надо заставлять людей учиться. Программа включает в себя самые острые вопросы и темы, это полезно и интересно. Мы будем продолжать. Постараемся максимально получить пользу от этого проекта», - сказал Рустам Минниханов.

Дипломы лучшим пятнадцати выпускникам программы «Бизнес-класс» вручили Президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и президент по стратегическим партнерствам компании Google в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) Карло Бьондо. Мероприятие состоялось на площадке технопарка в сфере высоких технологий - ИТ-парка в Казани.

Пилотная программа «Бизнес-класс» была запущена в Татарстане в апреле. Для участия в ней на сайте проекта было оставлено более 30 тысяч заявок. На протяжении 6 месяцев более 20 тысяч участников проходили обучение по специально разработанной программе, в основу которой легли практические занятия с экспертами, направленные на помощь как настоящим, так и будущим предпринимателям. Программа «Бизнес-класс» включает 6 онлайн-модулей и 4 очных мероприятия.

Онлайн-блок посвящен разработке и оценке бизнес-моделей, изучению клиентов и рынка, финансовому учету, продажам. В рамках очных мероприятий участники могли посетить мастер-классы по финансовому моделированию, продажам, исследованиям потребителей.

Среди участников были представители разных сфер деятельности. Средний возраст участников - 26 лет. Около 5 тысяч человек уже завершили курс. Более 17 тысяч проходят обучение в настоящее время.