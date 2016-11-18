Продукцию на сумму более 40 млн рублей завезли в минувшую субботу на торговые площадки Казани, где обычно проходят сельскохозяйственные ярмарки.



Так, по данным комитета потребительского рынка Казани, было завезено 2292,3 тонны картофеля, 473,1 тонны капусты, 401,5 тонны репчатого лука, 334,9 тонны говядины, 130,3 тонны свинины, 21,4 тонны баранины, 163 тонны мяса птицы, 896,1 тонны муки, 737,6 тонны сахара, 69,9 тонны различных круп, 44,7 тонны макаронных изделий, 2556,5 тонны зерна, 297,5 тонны разливного молока, 4,7 тонны подсолнечного масла, более 4,5 тысячи яиц и множество другой продукции.

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки проводятся в Казани с 2012 года. Если в первые три года фермеры реализовывали продукцию только осенью, то с 2015 года торговля стала вестись и в зимний, и в весенний периоды. Еженедельные сельскохозяйственные ярмарки будут проходить до 24 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Казани. С января этого года в столице Татарстана прошло уже 28 ярмарок, во время которых была реализована продукция на сумму 801,8 млн рублей.

Торговля ведется на площадках:

Авиастроительный район - рядом с ТК «Бахетле» по ул. Ленинградской, 27;

Вахитовский район - на площадке за Чеховским рынком и на территории префектуры «Старый город» по ул. К.Тинчурина;

Кировский район - по ул. Краснококшайской, 152/2 возле ТЦ «Ягодная слобода», в поселке Юдино на ул. Ильича, 1;

Московский район - на пересечении улиц Восстания и Кулахметова около ТК «Удача»;

Ново-Савиновский район - по пр. Ямашева, 71а возле ТК «Бахетле»;

Приволжский район - перед КЦ «Чулпан» на пр. Победы, 48;

Советский район - на территории ярмарочной площадки агропромышленного парка «Казань» и в жилом массиве Дербышки по ул. Липатова, 7.