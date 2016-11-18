В Казани на 4,5 млн квадратных метров дворовых территорий в наличии всего лишь 3 тысячи дворников.

Такие данные привел на «деловом понедельнике» председатель комитета ЖКХ города Искандер Гиниятуллин. Он рассказал, как жилищные организации подготовились к предстоящей зиме.

Три тысячи - это неокончательные цифры. К сожалению, количество дворников будет уменьшаться. Чем ближе к зиме, тем сильнее сезонная текучесть, предупредил руководитель коммунального ведомства. Набранные летом дворники не выдерживают физических нагрузок. Оно и понятно - попробуй столько кубометров снега перелопатить да столько километров тротуаров ото льда очистить. Без рук останешься! А зарплата от сезона не зависит - работники лопат и метел получают зимой столько же, сколько и летом. Вот люди и увольняются.

В такой ситуации руководителям подрядных организаций приходится уповать только на малую механизацию. В этом году комитету ЖКХ удалось закупить 10 единиц уборочной техники, и сейчас в парке коммунальных организаций города 155 мини-тракторов. Но и здесь есть свои сложности. Нужны люди, которые могут работать на этой технике, необходимы средства на горюче-смазочные материалы, на ремонт. Пока еще редко можно увидеть во дворах Казани работающую малую технику.

Напомним, подрядным организациям необходимо убирать снег и лед с 4,5 млн квадратных метров дворовых территорий. Это дворовые проезды, площадки перед подъездами и пешеходные дорожки. Комитет ЖКХ для этой цели заготовил 34 тыс. рабочего инвентаря: лопат, метел, ломов, скребков, бензиновых ручных щеток, 82 тонны химического реагента и более 10 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Головная боль руководителей подрядных организаций каждую зиму - уборка сосулек, снежных шапок и наледи с крыш. Особое в этом деле внимание уделяется домам со скатными крышами. Таковых в Казани более 2 тысяч. Помимо них, по городу несколько тысяч балконов с самовольно пристроенными козырьками. Основная их часть находится на балконах так называемых хрущевок и сталинок.

Изначально при строительстве этих домов на верхних этажах не были предусмотрены защитные козырьки. С годами жильцы собственноручно исправили этот недостаток. Сейчас большинство балконов с козырьками и застеклены. Все бы ничего, вот только сосульки на этих козырьках грозят стать причиной несчастного случая, а то и трагедии.

Искандер Гиниятуллин напомнил, уборка кровель - прямая обязанность подрядных организаций, а за самовольные постройки отвечает собственник балкона. По закону эти козырьки надо бы демонтировать и устанавливать заново согласно соответствующему проекту. Но пока этого не сделано, сосульки с балконных козырьков должны убирать жильцы либо нанятые за деньги рабочие подрядных организаций.

Искандер Гиниятуллин призвал не ждать несчастья, а обратиться при необходимости в ТСЖ или управляющую компанию. Если сосулька упадет на прохожего или машину, то причиненный вред должен в полном объеме возмещать собственник балкона, на котором эта самая сосулька висела.

Несмотря на кадровый голод, нехватку дворников, городская власть обещает строго наказывать те подрядные организации, которые халатно отнесутся к своим обязанностям. Если горожанам не нравится, как убирают их дворы, то они могут обратиться в свои управляющие компании, оставить заявки на сайте «Открытая Казань» или позвонить по телефонам: 236-41-23, 063.