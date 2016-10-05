Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемая получила 500 тысяч рублей за фиктивное усыновление. Было установлено, что директор детдома предоставила фиктивные документы. Согласно данным документам, сотрудниками детдома была проведена предварительная подготовка супругов, которые хотели усыновить ребенка. Из бюджета было выделено 500 тысяч рублей (это предусмотрено законом), но услуга оказана не была, что и удалось установить полицейским. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщает «Татар-информ».

