Нет никаких сомнений, что спорт помогает укрепить здоровье, дает эмоциональную разрядку, снижая негативное влияние стресса. При этом во время игры отрабатывается внутреннее взаимопонимание между сотрудниками, а также в условиях спортивной борьбы нередко находятся новые стратегические решения. Это также шанс проявить себя с новой стороны, сменить роли, показать все свои способности в экстремальных условиях или даже сделать вызов собственным возможностям. Да и быть активной личностью, имеющей спортивное увлечение, сегодня уважаемо и престижно.

В минувшее воскресенье, 2 октября, в спортивном комплексе «Мирас» состоялся первый тур «Казанская Бизнес Лига. Осень 2016» по мини-футболу. Каждая встреча заслуживает отдельного внимания.

«Татарстан Новый Век» - «Татспиртпром».

Первая же игра турнира показала, что разницы нет – новичок ты или уже не первый раз принимаешь участие в Бизнес Лиге. Медийная команда «Татарстан – Новый век» вырвала победу у дебютантов турнира «Татспиртпрома» с минимальным счетом 1:0. Отличился Роман Шапшинский с его опытом и старанием. Можно уверенно сказать, что такой счет для «Татспиртпрома» - не повод расстраиваться. Команде просто нужно сыграться и прочувствовать друг друга на футбольном поле.

«Татарстан Новый Век» - «Татмак».

Телевизионщики из команды «Татарстан – Новый век» решили на достигнутом не останавливаться и проверить на стойкость и силу духа второго новичка турнира – команду «Татмак» (участники которой, стоит заметить, тоже впервые играют в одной команде). Первым отличилась команда «ТНВ» - голевой удар Валерия Шафикова, но Артур Ибрагимов из команды «Татмак» решил возразить и сравнял счет во встрече до 1:1. Ничейный счет для «Татмака» сродни победе. Отдельно стоит отметить мастерство игрока «Татмака»  вратаря Артема Павлова.

«Банк Казани» - Татспиртпром».

Банкирам, которые уже дважды принимали участие в турнирах под эгидой «Корпоративного спорта» помогла та самая сплоченность команды, которой пока по объективным причинам не доставало «Татспиртпрому». Но действия Ильназа Хамидуллина и Альдара Залакова заставляли девушек на трибунах нервничать еще больше – соперник был достойный. Итог – 1:0 благодаря точному удару Альберта Галева.

«Русгазинжиниринг» - «Татмак».

Середина игрового дня ознаменовалась самым зрелищным и напряженным матчем турнира – на арене сошлись «старички» «РусГазИнжиниринг» и дебютант «Татмак». Шквал эмоций на трибунах – крики «Ура!» забитому голу тут же сменялись разочарованием из-за пропущенного мяча. «Инженеры» и «повара» подарили болельщикам пять забитых мячей. Счет 3:2 в пользу «РусГазИнжиниринга» во многом благодаря атакующей связке Биккинин-Маннанов.

«Банк Казани» - «Ак Барс Девелопмент».

Следующую встречу можно было назвать – битвой стратегов. «Банк Казани» и «Ак Барс Девелопмент» осторожничали на каждом шагу – умные атаки сделали матч не менее зрелищным, чем предыдущий. Но тут эстафетную палочку неудач у «Татспиртпрома» приняла команда «Ак Барс Девелопмент». Михаил Зорин из «Банка Казани» разрушил надежды «Ак Барс Девелопмента» на ничейный результат – игроки «Банка Казани» добывают вторую победу со счетом 1:0 и становятся лидерами межотраслевого дивизиона «Казанской Бизнес Лиги. Осень 2016».

«Ак Барс Девелопмент» - «РусГазИнжиниринг».

Еще с далекого 2014 года команды встречались уже 8 раз, где четырежды сильнейшей становилась «Ак Барс Девелопмент»,дважды – «РусГазИнжиниринг», и дважды счет был ничейным. Известная связка Биккинин-Маннанов и на этот раз не подвела – слаженность игроков чувствовалась за версту. Отсутствие ключевых игроков в команде «Ак Барс Девелопмент» сказалось на общем результате – постоянному призеру и победителю чемпионатов нужно собраться, взбодриться и показать, на что способна команда «Ак Барс Девелопмент» на самом деле.

На протяжении турнира было два розыгрыша призов от партнеров турнира  КРК «Корстон Казань» и «Комус» разыграли среди болельщиков и игроков турнира замечательные призы.

Генеральный партнер соревнований: "КОМУС", официальные партнеры: "Корстон-Казань" и Вода "Сестрица". Информационными партнерами турнира стали ТРК "Татарстан Новый Век", Казанские ведомости, интернет-газета "Реальное Время" – Казань, Журнал "Эксперт Татарстан».

Следующий тур состоится 16 октября в ставшем уже родном и таком гостеприимном спортивном комплексе «Мирас».

Все подробности, расписание, турнирную таблицу вы можете найти на сайте любительских спортивных мероприятий favoritesport.ru

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