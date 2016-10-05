В бизнесе, также как и в большом спорте, побеждает сильная команда. Параллели между спортом и деловым миром привели к такой распространенной практике в российских компаниях, как корпоративный спорт. Корпоративные спортивные мероприятия позволяют сплотить коллектив, создать настоящую команду.

Нет никаких сомнений, что спорт помогает укрепить здоровье, дает эмоциональную разрядку, снижая негативное влияние стресса. При этом во время игры отрабатывается внутреннее взаимопонимание между сотрудниками, а также в условиях спортивной борьбы нередко находятся новые стратегические решения. Это также шанс проявить себя с новой стороны, сменить роли, показать все свои способности в экстремальных условиях или даже сделать вызов собственным возможностям. Да и быть активной личностью, имеющей спортивное увлечение, сегодня уважаемо и престижно.

В минувшее воскресенье, 2 октября, в спортивном комплексе «Мирас» состоялся первый тур «Казанская Бизнес Лига. Осень 2016» по мини-футболу. Каждая встреча заслуживает отдельного внимания.

«Татарстан Новый Век» - «Татспиртпром».

Первая же игра турнира показала, что разницы нет – новичок ты или уже не первый раз принимаешь участие в Бизнес Лиге. Медийная команда «Татарстан – Новый век» вырвала победу у дебютантов турнира «Татспиртпрома» с минимальным счетом 1:0. Отличился Роман Шапшинский с его опытом и старанием. Можно уверенно сказать, что такой счет для «Татспиртпрома» - не повод расстраиваться. Команде просто нужно сыграться и прочувствовать друг друга на футбольном поле.

«Татарстан Новый Век» - «Татмак».

Телевизионщики из команды «Татарстан – Новый век» решили на достигнутом не останавливаться и проверить на стойкость и силу духа второго новичка турнира – команду «Татмак» (участники которой, стоит заметить, тоже впервые играют в одной команде). Первым отличилась команда «ТНВ» - голевой удар Валерия Шафикова, но Артур Ибрагимов из команды «Татмак» решил возразить и сравнял счет во встрече до 1:1. Ничейный счет для «Татмака» сродни победе. Отдельно стоит отметить мастерство игрока «Татмака» вратаря Артема Павлова.

«Банк Казани» - Татспиртпром».

Банкирам, которые уже дважды принимали участие в турнирах под эгидой «Корпоративного спорта» помогла та самая сплоченность команды, которой пока по объективным причинам не доставало «Татспиртпрому». Но действия Ильназа Хамидуллина и Альдара Залакова заставляли девушек на трибунах нервничать еще больше – соперник был достойный. Итог – 1:0 благодаря точному удару Альберта Галева.

«Русгазинжиниринг» - «Татмак».

Середина игрового дня ознаменовалась самым зрелищным и напряженным матчем турнира – на арене сошлись «старички» «РусГазИнжиниринг» и дебютант «Татмак». Шквал эмоций на трибунах – крики «Ура!» забитому голу тут же сменялись разочарованием из-за пропущенного мяча. «Инженеры» и «повара» подарили болельщикам пять забитых мячей. Счет 3:2 в пользу «РусГазИнжиниринга» во многом благодаря атакующей связке Биккинин-Маннанов.

«Банк Казани» - «Ак Барс Девелопмент».

Следующую встречу можно было назвать – битвой стратегов. «Банк Казани» и «Ак Барс Девелопмент» осторожничали на каждом шагу – умные атаки сделали матч не менее зрелищным, чем предыдущий. Но тут эстафетную палочку неудач у «Татспиртпрома» приняла команда «Ак Барс Девелопмент». Михаил Зорин из «Банка Казани» разрушил надежды «Ак Барс Девелопмента» на ничейный результат – игроки «Банка Казани» добывают вторую победу со счетом 1:0 и становятся лидерами межотраслевого дивизиона «Казанской Бизнес Лиги. Осень 2016».

«Ак Барс Девелопмент» - «РусГазИнжиниринг».

Еще с далекого 2014 года команды встречались уже 8 раз, где четырежды сильнейшей становилась «Ак Барс Девелопмент»,дважды – «РусГазИнжиниринг», и дважды счет был ничейным. Известная связка Биккинин-Маннанов и на этот раз не подвела – слаженность игроков чувствовалась за версту. Отсутствие ключевых игроков в команде «Ак Барс Девелопмент» сказалось на общем результате – постоянному призеру и победителю чемпионатов нужно собраться, взбодриться и показать, на что способна команда «Ак Барс Девелопмент» на самом деле.

На протяжении турнира было два розыгрыша призов от партнеров турнира КРК «Корстон Казань» и «Комус» разыграли среди болельщиков и игроков турнира замечательные призы.

Генеральный партнер соревнований: "КОМУС", официальные партнеры: "Корстон-Казань" и Вода "Сестрица". Информационными партнерами турнира стали ТРК "Татарстан Новый Век", Казанские ведомости, интернет-газета "Реальное Время" – Казань, Журнал "Эксперт Татарстан».

Следующий тур состоится 16 октября в ставшем уже родном и таком гостеприимном спортивном комплексе «Мирас».

Все подробности, расписание, турнирную таблицу вы можете найти на сайте любительских спортивных мероприятий favoritesport.ru

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