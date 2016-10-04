В общей сложности почти 16,5 тысячи россиян совершили в этом году хадж. Из них почти 900 человек - жители Татарстана.

Минимальная стоимость поездки к святым для всех мусульман местам составила 1800 долларов США. Об этом сообщил журналистам руководитель «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов.

- Мы уделили большое внимание качеству организации хаджа, - объяснил он. - И дорога, и проживание, и конечно отправление обрядов были максимально комфортными. Несмотря на кризис, мы добились того, что впервые татарстанцы жили не в домах паломников (общежитиях, где в одной большой комнате на матрасах на полу спят 20 и более человек. - Прим. ред.). Наши паломники проживали в гостиницах, расположенных в районах недалеко от места проведения всех главных обрядов.

Кстати, паломникам из России хадж обошелся значительно дешевле, чем жителям других стран. Даже паломники из Египта, расположенного гораздо ближе к Мекке, в среднем заплатили 2500 долларов США и более.

Несмотря на относительно невысокую стоимость поездки, качество услуг, оказываемых паломникам, оказалось на высоте. Еще до выезда с ними были проведены специальные занятия, на которых объяснялись основы правил проведения обрядов. В самой поездке татарстанских паломников сопровождали 18 имамов, в совершенстве владеющих арабским языком, а также группа из 15 врачей разных специальностей.