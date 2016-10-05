Такого неожиданного, амбициозного и дерзкого музыкального проекта в России еще не было. В год 110-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича Государственный симфонический оркестр РТ всего за 27 дней записал 15 симфоний и 6 инструментальных концертов великого композитора. Общее время звучания - около 20 часов.

О том, как проходила работа над этим историческим проектом, мы попросили рассказать художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра РТ, народного артиста России Александра Сладковского.

- Не страшно было подступаться к такой сложнейшей задаче - за месяц записать всего Шостаковича, не самого простого композитора?

- Волков бояться - в лес не ходить. Страшно, когда берешься за дело, которое изначально тебе не по силам. Наскоком, с лету сыграть и записать подобный проект невозможно. Но у нас была мощная подготовка - мы в течение года репетировали, играли произведения Шостаковича.

Его музыка - это история страны в звуках, от Февральской революции до времен глухого застоя. Предложение фирмы «Мелодия» записать все произведения Шостаковича стало для нас подарком и вызовом. Приятно, что для такой сложной, интересной работы был выбран именно Государственный симфонический оркестр Татарстана. И мы с этой работой справились.

- Наверняка проект стал для оркестра настоящей проверкой на прочность и профессионализм.

- Конечно! Оркестр до работы над записью и после - это два разных оркестра. Все очень выросли в профессиональном плане. Каждая симфония Шостаковича мощная и нереально сложная для исполнения. И мы доказали, что наш оркестр - оркестр экстра-класса. Кроме того, было еще испытание жарой. Август выдался жарким в прямом смысле слова, но кондиционеры в зале приходилось отключать, потому что их шум мешал записи.

При таком напряженном графике мы еще выезжали в Нижнекамск, где дали концерт в честь 50-летия города, а 30 августа под открытым небом у стен Казанского кремля состоялся наш традиционный фестиваль «Казанская осень». Музыканты оркестра прошли через все эти испытания достойно. Ощущения как у спортсменов, которые долго готовились к Олимпиаде и выиграли! Это чувство победы очень важно, оно обладает невероятной созидательной силой.

- Александр Витальевич, ваше личное понимание Шостаковича изменилось после такой масштабной работы?

- Шостакович умер в 1975 году, когда мне было 10 лет. Я помню прекрасно, как в 1976 году наша учительница музыки сказала, что сегодня ровно год, как не стало великого композитора. Огромное количество моих впечатлений - и детских, и юношеских - связано именно с музыкой Шостаковича. Уже тогда я понимал, что его сила не выдуманная, а абсолютно объективная. Шостакович для меня - не человек, а какой-то невероятный медиум, который считывал информацию из космоса и посылал ее нам в виде звуков. Он глубокий и бесконечно разный. Я знал и играл его музыку и раньше, но во время работы над проектом для меня было очень много открытий и откровений.

- Когда будут выпущены диски?

- Этой осенью должен выйти диск с фортепианными, скрипичными и виолончельными концертами, а диски с симфониями будут готовы через год. Звукорежиссер проекта - главный звукорежиссер Мариинского театра Владимир Рябенко, профессионал своего дела, и мы уверены, что все получится отлично.

Презентация бокса дисков запланирована в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского и, конечно, в Казани. Все ведущие музыкальные агентства мира получат эти записи, чтобы продюсеры разных стран имели представление о Государственном симфоническом оркестре Татарстана, а также для налаживания дальнейшего сотрудничества.

Вообще, звукозапись - только одно из направлений нашей работы. Это эффективная возможность продвигать оркестр на международной арене. На сегодняшний день наша основная задача - подготовка к большому европейскому турне, которое стартует в начале декабря. У нас запланированы выступления в лучших концертных залах Германии, Австрии, Швейцарии, Словакии.