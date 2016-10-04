Сразу две команды из Казани в один и тот же день и почти в одно и то же время проводили свои матчи в столице Казахстана Астане, и обе добились уверенных побед. Можно считать, что казанский день в Астане удался.



Первыми на лед вышли хоккеисты. Казанский «Ак Барс» не выставил на эту игру финского защитника Охтамаа, получившего повреждение в предыдущей игре, зато впервые вышел канадский защитник Стефан Эллиотт - он был заявлен буквально в день матча. Забегая вперед, скажем, что канадец сыграл вполне прилично для первого матча - нанес три броска в створ ворот соперника, проведя на льду около 22 минут.

«Барыс» перед этим матчем переиграл нижнекамский «Нефтехимик» и был полон желания обыграть еще одну команду из Татарстана. И уже на 10-й минуте зрители взревели от восторга, а прожектор долго высвечивал площадь ворот казанцев.

Зрителям показалось, что их любимец Боченски попал в ворота. Но видеоповтор четко показал - шайба попала в штангу. И гол засчитан не был.

Отметим, что Эмиль Гарипов играл очень надежно, за счет чего первый период казанцы провели слаженно и четко. А в концовке «барсы» и вовсе открыли счет - Василий Токранов дальним броском забросил шайбу и увеличил свой рекорд результативности за сезон, набрав уже 11-е очко.

Во втором периоде Гарипов продолжал выручать команду, а полевые игроки, вдохновленные удачными действиями своего голкипера, грамотно контролировали шайбу, заставляя соперников бороться за нее по всей площадке. Игровое преимущество казанцев должно было вылиться в заброшенную шайбу, и это случилось в концовке второго периода. После грамотных действий Малыхина и Глинкина в зоне хозяев Мусин дальним броском от борта увеличил преимущество гостей - 2:0.

И в третьем периоде «Ак Барс» уверенно «возил» хозяев, «убивая» интригу. И дважды подряд отличился Глинкин, доведя счет до крупного, 4:0.

Эта победа стала отличным подарком для Ткачева и Мусина, отмечавших свои дни рождения, а Эмиль Гарипов заработал свой второй «сухарь» в сезоне.

Казанский УНИКС в это же время проводил матч против «Астаны» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ. По сравнению с первым матчем казанцев против «Нижнего Новгорода» стартовая пятерка гостей осталась неизменной: Антипов - Кларк - Лэнгфорд - Понкрашов - Параховский. Хозяева, воодушевленные поддержкой своих болельщиков, даже вели в счете, но их запала надолго не хватило - разыгрался в защите Кларк, а Параховский набрал первые 8 очков УНИКСа.

Евгений Пашутин продолжал активно менять состав, и к концу первой четверти преимущество УНИКСа было уже солидным - 26:12.

Во второй четверти игроки «Астаны» сделали ставку на дальние броски и чуть подсократили разницу в счете, но УНИКС быстро вернул себе комфортное преимущество.

В третьей четверти гости вновь совершили рывок - «плюс 8», временами даже вели с разницей больше - «плюс 20».

В четвертой четверти уже мало что могло измениться - УНИКС уверенно победил 84:68. Сразу четыре игрока казанской команды набрали более 10 очков, а лучшим стал Кити Лэнгфорд - 20 очков.

Так завершился этот казанский день в Астане - двумя победами.