Согласно Правилам дорожного движения пешеходы при движении в темное время суток вне населенных пунктов обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. В условиях города такие аксессуары тоже сделают пешехода заметнее на дороге. Сотрудники Госавтоинспекции Казани наглядно продемонстрировали эффективность их использования.

В темное время суток даже при свете фонарей водителям сложно вовремя увидеть движущихся по обочине пешеходов. А если на определенном участке нет освещения, то на небольшом расстоянии от авто человека в темной одежде на проезжей части становится невозможно разглядеть. Различить темные силуэты удается, только подъехав почти вплотную, когда затормозить очень сложно. Несколько секунд уходит и на реакцию водителя. А ведь есть и другие участники дорожного движения, которые не готовы к неожиданному маневру. Особенно уязвимыми становятся дети, которые могут выйти на проезжую часть, не убедившись в отсутствии машин.

Водителям следует помнить, что вне населенного пункта дальний свет фар авто освещает дорогу на 100 метров, а в городе разрешенный ближний - метров на 50.

Для того чтобы показать пешеходам, насколько они становятся заметнее при использовании светоотражающих элементов, сотрудники ГИБДД вместе с журналистами провели эксперимент. В темное время суток на неосвещенном участке дороги включаем дальний свет фар автомобиля. И замеряем расстояние от машины: 50, 100 и 150 метров. Именно на этих участках будут стоять пешеходы с различными световозвращающими элементами: наклейками, браслетами, подвесками и жилетками.

- Горожане могут воспользоваться различными световозвращающими элементами. Но стоит учитывать, что они не одинаково эффективны. Наклейки особенно популярны среди школьников. Они быстро приклеиваются к одежде, однако так же быстро и отклеиваются. В результате ребенок становится незаметным на дороге. Световозвращающие браслеты легко закрепить, но и они могут быстро потеряться. Кроме того, чтобы обозначить ребенка на проезжей части, необходимо четыре браслета - на каждую руку и ногу. Следующий элемент - подвеска. Ее можно прикрепить как на булавку, так и на шнурок в виде медали. Минус в том, что таких подвесок должно быть много. Лучший вариант - это жилетки. Они удобно застегиваются сбоку, не съезжают, ребенок комфортно в них себя чувствует. Главное - на 100 процентов обеспечивается видимость со всех сторон, - объясняет инспектор по пропаганде ГИБДД Управления МВД России по г. Казани Оксана Кононенко.

Для того чтобы ребенок был максимально заметен на дороге, специалисты советуют использовать сразу несколько элементов. К примеру, надеть жилет и прикрепить браслеты. Тогда водитель точно увидит, что впереди человек. Можно использовать и рюкзаки для обуви со световозвращающей полоской.

Итак, начало эксперимента. Помогают сотрудникам ГИБДД юные пешеходы - 4-летний мальчик и две девочки-школьницы. На мальчика надеваем жилет и четыре браслета. Все как положено - на руки и ноги. На одежду девочек крепим наклейки, брелоки и браслеты. Все они в сопровождении взрослого доходят до различных позиций - 50, 100 и 150 метров.

На расстоянии нескольких метров на освещенном фарами дальнего света участке дороги самих пешеходов было уже почти не видно. Сверкали лишь световозвращающие элементы. Причем про мальчика в жилетке можно было с уверенностью сказать, что это идет пешеход. А светящиеся элементы на девочках больше напоминали дорожные ограждения, только по их движению можно было понять, что это люди. А вот взрослый, на котором не было ничего светящегося, стал абсолютно неразличимым для водителя на расстоянии примерно 5 метров. Казалось, дети идут вдоль дороги одни. Их можно было заметить на всех трех позициях.

- Широкие полоски на жилетке видны и на расстоянии 150 метров. Очевидно, что идет пешеход. Наклейки и браслеты видны издалека, но непонятно, что это. Когда все дети надели жилетки, сразу почувствовалась разница - они стали заметнее.

Мы призываем родителей приучать детей пользоваться светоотражающими элементами, - комментирует эксперимент Оксана Кононенко.

Когда дети возвращались обратно, у одной из девочек слетела наклейка. Только благодаря тому, что на ней были еще брелоки и браслеты, она оставалась заметной. Сверкала на земле и упавшая наклейка.

- Когда я шла, с куртки отклеилась наклейка. Странно, ведь я даже к ней не притронулась, - поясняет девочка.

Научить детей полюбить не только забавные наклейки, но и другие световозвращающие элементы специалисты советуют в игровой форме. Можно обыграть ситуацию, в которой ребенок будет в безопасности только в том случае, если станет самым ярким. Детям необходимо дать правильный посыл, объяснить, насколько это важно. В данном случае ребята сами заметили, что проезжавшие мимо водители при виде их начинали снижать скорость.

- Я уже издалека увидел жилетку, поэтому снизил скорость. Позднее разглядел и наклейку. Когда и мои дети подрастут, обязательно куплю им жилет, чтобы обезопасить их на дорогах, - признался сидевший за рулем Ильфат Исламов.