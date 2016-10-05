Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Промышленный» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 26-летнего жителя Ижевска, который подозревается в совершении мошенничества.

С заявлением о преступлении в полицию обратилась 30-летняя женщина. Она сообщила, что летом 2015 года по объявлению нашла выгодное для себя предложение об изготовлении кухонной мебели. Она заключила с индивидуальным предпринимателем договор на оказание услуг и отдала ему в качестве предоплаты 20 тысяч рублей.

Сроки изготовления и монтажа кухни были указаны в договоре, однако предприниматель не торопился с исполнением заказа. Спустя некоторое время он просто перестал выходить на связь. Тогда женщина и подала в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). При проведении следственных и розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель Кировской области. Вскоре он был задержан по месту своего жительства. Подозреваемый после допроса был отпущен под подписку о невыезде. Вину свою он полностью признал и возместил причиненный материальный ущерб, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Полицейские проверяют его на причастность к совершению других аналогичных преступлений, зарегистрированных в Казани.