На днях в СМИ прошла информация о рекорде в овощеводстве - австралиец вырастил тыкву весом более 620 кг! Казанцы тоже любят выращивать этот невероятно вкусный и полезный овощ, и сейчас как раз сезон сбора. Предлагаем читателям пару оригинальных рецептов блюд из тыквы.

Тыква по-корейски

Ингредиенты: тыква - 0,5 кг, чеснок - 2 - 3 крупные головки, лук репчатый - 1 шт., сухая аджика - 1 ст. ложка, семена кинзы - 0,5 ч. ложки, растительное масло - 100 г, соль по вкусу, сахарный песок - 1 ч. ложка, бальзамический уксус - 2 ст. ложки.

Тыкву очистить от кожицы, семян и нарезать очень тонкой и длинной соломкой. Сложить в миску, посолить, слегка примять и дать постоять 15 - 20 минут. Чеснок и лук мелко нарезать. В глубокой сковороде накалить растительное масло и обжарить в нем лук. Пока он жарится, слить выделившийся из нарезанной тыквы сок, собрать ее в посуде горкой, насыпать сверху приправы, чеснок. Когда лук обжарится до коричневого цвета, собрать его шумовкой, а ароматное масло тонкой струйкой вылить на тыкву. Добавить уксус и сахар. Затем аккуратно перемешать. Сложить в стеклянную или эмалированную посуду и убрать в холодильник на 1 час. При подаче выложить в салатник и украсить веточкой свежей кинзы.

Тыква с курицей и черносливом в горшочках

Ингредиенты: тушка курицы - 1 шт., мякоть тыквы - 1 кг, чернослив с косточкой - 100 г, соль, приправы по вкусу, растительное масло - 2 - 3 ст. ложки.

Курицу промыть и нарубить на небольшие кусочки. Тыкву нарезать так же. Измельченную птицу обжарить на растительном масле до румяной корочки, сложить в большую миску. Добавить к ней нарезанную тыкву, промытый чернослив, приправы и соль. Для любителей - немного корицы. Все перемешать и разложить по горшочкам. Выпекать в нагретой до 180 градусов духовке 45 минут. Никакого майонеза и сыра! Подавать в горшочке с белым хлебом.

Приятного аппетита!