О народных приметах ближайших дней октября и сроках установления снежного покрова в нашем регионе рассказывает заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



7 октября отмечается день Феклы Заревницы. С этого дня осенняя унылая пора приходит бесповоротно: зори становятся багряными, ночи темнеют, а дни убывают, как говорили в народе, «лошадиными шагами» - почти на 5 минут ежедневно.

Исстари в этот день занимались молотьбой и говорили, что «сложа руки снопа не обмолотишь». Выполнялся целый ритуал: из свежей осины вырезали широкую лопату, самый старший из молотильщиков набирал полную лопату зерна и подбрасывал его на ветер. При этом приговаривали: «Первую лопату во имя Отца, вторую - во имя Сына, третью - во имя Святого Духа». Потом весело шли лопаты «дядьке», «бабке», «внучатам», «всем добрым людям».

8 октября отмечается день ухода из жизни великого подвижника земли Русской Сергия Радонежского. Святой Сергий наставлял учеников хранить душевную и телесную чистоту. Считается, что молитва к святому Сергию исцеляет от сорока недугов.

В народе Сергия называли курятником и капустником. С этого дня начинали забивать кур на продажу и рубить капусту. Также запомнился этот день по уверенно звучащей народной примете: «Коли первый снег на Сергия, то зима установится на Михайлов день», то есть 21 ноября.

За последние 30 лет, по данным метеостанции «Казань-опорная», первый снег всего три раза показывался в первых числах октября: в 1998, 2001 и 2002 годах. А вот в прошлом году первый снег в Казани выпал точно 8 октября.

Преобладающее же число случаев первого выпадения снега приходится на вторую половину октября. Но вполне вероятно, что в старину примета на Сергия срабатывала и первый снежок стабильно показывался в первой декаде октября. За последние 30 - 40 лет проявления глобального потепления атмосферы стали неоспоримы, и особенно теплее температурный фон стал в предзимние и зимние месяцы.

Народная примета с утверждением, что постоянный снежный покров устанавливается в день Михаила Архангела - 21 ноября, в нашей климатической полосе не всегда оправдывается. По фактическим данным, за последние 30 лет в преобладающем числе случаев постоянный снежный покров устанавливался на 4 - 25 дней раньше даты Михайлова дня - начиная с конца октября и до 20-х чисел ноября. И этому есть логическое объяснение - к тому времени среднесуточные температуры воздуха становятся отрицательными, осадки уверенно переходят от дождей к снегу. Это лишний раз доказывает, что не существует простой зависимости будущей погоды от какого-то одного ключевого дня.

Кстати, до установления постоянного снежного покрова погода претерпевает несколько возвратов тепла. Так, в прошлом году октябрь оказался аномально холодным, особенно в третьей декаде: температуры воздуха понижались до 10 - 14 гр. мороза, почва промерзла до 10 - 15 см. Но в конце октября вернулась очень теплая погода, почти весь снежный покров растаял. Первая декада ноября оказалась теплее обычного, и к 10 ноября средняя высота снежного покрова на полях республики колебалась от 2 до 13 см. Только к середине ноября минимальные температуры воздуха в Казани достигли 7 - 12 гр. мороза, установился уже постоянный снежный покров высотой до 15 см, что практически соответствовало многолетней норме.