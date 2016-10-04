В минувшую среду, 5 октября, сотрудники Госавтоинспекции провели в Казани рейд по выявлению автомобилей, на стекла которых нанесены «покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя», проще говоря, чрезмерная тонировка стекол.

В ходе рейда зафиксировано 84 нарушения. Причем некоторые автовладельцы уже попадались на этом. За повторное правонарушение в отношении двух водителей сотрудники ГИБДД возбудили административное производство за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Одного из водителей суд приговорил к административному аресту на 3 суток, по второму водителю решение будет принято позже, сообщает УГИБДД МВД по РТ.

В соответствии с техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового и передних боковых стекол транспортного средства должно составлять не менее 70%. Если этот норматив не выполняется, то эксплуатация автомобиля запрещается. Нарушение этого требования влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

В случае повторного совершения данного административного правонарушения сотрудник ГИБДД возбуждает дело по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. За это нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 500 до 1000 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.