В последний четверг сентября из газеты «Казанские ведомости» я узнала, что в Казани состоится этнографический диктант, как и во многих других городах России. Заинтересовала тема, и захотелось поучаствовать.



Сын через интернет узнал, что мероприятие будет в Доме дружбы народов Татарстана. Это же рядом - еще один аргумент за участие в нем. Но нужно заранее записаться, и я звоню туда. Мне ответили, что запись желающих закончена. Но моя настойчивость делает свое дело: «Приходите», - сказали мне.

Сразу отмечу, я специально к тестированию не готовилась. В воскресенье съездила за грибами, занималась их обработкой и приготовлением. Во вторник положила в сумочку паспорт, ручку, очки, надела красивую кофту и пошла на диктант.

- Вы от какой организации? - был первый вопрос.

- Я сама от себя.

Меня записали и выдали листок с цифрами от 1 до 30 - по количеству вопросов.

- Это останется у вас, на нем вы напишете свои ответы, - объяснили мне. - Он пригодится потом для самопроверки.

В зале на первом этаже, где обычно проходят праздничные мероприятия, стоят столы, за ними люди, в основном молодежь. Кажется, возрастных участников мало - раз, два и обчелся. Ко мне за столик присаживается преподаватель истории из Дербышек. Она кого-то узнала и кивнула. Ее опытный взгляд определяет, что в зале студенты и школьники старших классов, которых как самых умных из сверстников делегировали защищать честь Татарстана, впрочем, как и саму учительницу истории. Наверное, на каждого участника в зале по репортеру. Операторы телеканалов нацеливают свои кинокамеры на треногах то на одного, то на другого участника диктанта. Берут интервью у девушек за соседним столиком, школьницы говорят, что готовились к этой акции. Дошла очередь и до меня, наверное, выбрали как старшую в этом зале.

Потом были выступления директора Дома дружбы народов и представителей кафедры археологии и этнографии из Казанского университета. Показали небольшой фильм о многонациональной России. Нам сразу сказали, что в фильме есть подсказки для участников. И действительно, фильм оказался как нельзя кстати, иначе на пару вопросов я бы точно не ответила.

А потом перед каждым из нас (в зале было около 100 человек) положили по два листочка с вопросами на обеих сторонах. Предупредили - никаких подсказок в виде планшетов и гаджетов. «Как ЕГЭ», - говорит соседка. Рядом присела и корреспондент, что брала у меня интервью. Вопросы в тестовом режиме. Например, перечислено 10 республик России, рядом список их столиц. Нужно в ответе внизу объединить республику со своей столицей. Или 10 названий блюд объединить с народами, которые традиционно их готовят, - этот вопрос мне очень понравился. Но были вопросы и посложней: «Вы знаете название якутского эпоса?" Или "В каком городе России есть мечеть, построенная в 8-м веке?» Просмотрев предложенные варианты ответа, смогла догадаться.

После того как ответила на все вопросы, сфотографировала текст. Дома проверила через интернет и нашла ошибки. Да, 100 баллов я, конечно, не наберу. Да и вообще, будут ли стобалльники?

Отдала организаторам, сидевшим в фойе, свою работу, а от них получила сертификат участника. Решила спросить представителя КФУ с кафедры археологии и этнографии, кто придумал такой замечательный проект. Привыкшая слышать последнее время про Татарстан как о наиболее продвинутом регионе, я была удивлена, что авторы этого проекта - Министерство по делам национальностей Удмуртии. Молодцы! Такие вопросы надо обсуждать в каждой семье нашей многонациональной Родины. Представляете, как это объединяет людей - какой вызовет интерес изучение быта народов России, а значит, усилит наше взаимопонимание друг друга. 45 минут диктанта покажут, в каком направлении совершенствовать нам всем знания по этнографии и истории России.

Предварительные итоги появились 5 октября на сайте проекта, а окончательные обнародуют 4 ноября, ведь страна наша большая: попробуй быстро сосчитать.