Преподаватель Казанского авиационного колледжа Ирина Потоцкая уверена, что только любовь и взаимоуважение помогут найти путь к сердцам учеников. Мы встретились с ней накануне Дня учителя, чтобы узнать, как стать интересным педагогом.



- Ирина Борисовна, вы не похожи на сухого технаря. Почему выбрали авиастроение? Это ведь мужская профессия...

- Я происхожу из очень древнего рода Потоцких, который занимался только двумя вещами. Это были либо военные, либо педагоги. Мои бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка - все они преподаватели русской литературы и языка. Мама всю жизнь заведовала школьной библиотекой. Сестра преподаватель-филолог, а папа кадровый военный, всю войну прослужил политруком. В мирное время до ухода в запас он продолжал военное дело, работал с молодежью, солдатами, готовил специалистов.

После девятого класса по совету отца я поступила в авиационный техникум, несмотря на то что была в школе отличницей. Директор не хотел отпускать, но папа, зная состояние своего здоровья, настоял на том, чтобы я получила профессию. Мол, мало ли что может случиться, а специальность меня прокормит. Затем был КАИ. Я успешно его окончила и сразу же по распределению была направлена в Казанский авиационный техникум преподавателем по авиастроению. И вот уже 33 года здесь мое бессменное место работы.

- Получается, отец сделал за вас выбор?

- Выбора не было - все произошло на генном уровне, другого варианта своего будущего я не представляла. Хотя, когда поступила в КАИ, думала, что, конечно же, буду инженером, буду строить самолеты. Но судьбу не перехитрить - в итоге я продолжила родовое дело. Оно связано и с военным делом, и с преподаванием.

- Вы пришли в техникум молоденькой 24-летней преподавательницей, а в учениках - молодые парни. Наверное, непросто было завоевывать признание как педагога?

- Среди моих студентов были и те, кому на тот момент перевалило за 40. Конечно же, было непросто, но мне всю жизнь везло на хороших преподавателей - как в 99-й школе, так и в техникуме. С них хотелось брать пример, и они щедро делились своим преподавательским опытом. Поэтому, когда начала сама преподавать, для меня не было проблемой, как выстроить урок и общаться с ребятами. Педагогика и сотрудничество, подача идеи и совместное ее решение - вот основы, которые были привиты еще в школе, техникуме, и я по-другому не умею преподавать.

В техникуме был великолепный педагогический состав, как гуманитарный, так и технический: очень грамотные, заинтересованные и любящие свою профессию люди. Когда ты живешь в этой любви, приходишь и учишься в этой любви, то проблем в отношениях не возникает. Причем мне интересен именно возраст, который принято считать трудным, от 15 до 17 лет и старше.

- Но во многих семьях этот период проживается довольно тяжело, порой доходит до трагедий из-за непонимания между подростком и родителями. Не каждый родитель может договориться со своим 15-летним ребенком. А как вам удается это делать?

- В том-то и дело, что родители относятся к своим чадам как к детям, порой чрезмерно опекают, лишают возможности принять самостоятельное решение. Своих студентов я принимаю как взрослых людей и строю с ними партнерские отношения, вижу в них не детей, а будущих специалистов, делающих серьезное дело. У нас легко получается общаться, потому что отношения между преподавателем и студентами построены на принципе уважения. На уроках никогда не возникает проблем с дисциплиной. Класс не слушает преподавателя, когда он ему неинтересен или предмет подается скучно. Наши студенты заняты увлекательным для них делом, специалисты помогают им в этом, и поэтому на лекциях всегда порядок.

Буквально перед вашим приходом заглянул мой ученик, окончивший техникум 5 лет назад. Лоботряс из лоботрясов, сколько сил на него было положено, знаем только мы и его родители. Пришел, чтобы только сказать: «Ирина Борисовна, спасибо, что вы меня ругали и заставляли учиться. Все знания, полученные в колледже, пригодились. У меня хорошая работа с приличной зарплатой, легко читаю чертежи, выполняю работу, и меня продвигают по должности».

Я жесткий и требовательный преподаватель, потому что хочу студентов научить. Когда слышишь подобные слова благодарности, забываешь про усталость, немалые уже годы и чувствуешь прилив сил и энергии.

- Слышала, что вы заядлая путешественница, а еще фанатка своей республики и заражаете этим своих студентов.

- Действительно, люблю путешествия и всегда делюсь увиденным и услышанным с ребятами. На уроках рассказываю не только о том, как собрать самолеты, но и о красоте края, в котором мы живем, не скрываю восхищения своей родиной, страной. Сейчас, когда остро стоит проблема терроризма и вербовки молодых ребят в ряды запрещенных организаций, поднимаю патриотическую тему. С гордостью рассказываю о том, что являюсь носителем многих национальностей. Со стороны обоих родителей и их предков во мне есть частички татарского, русского, польского, один из предков - выходец из Ирана. Я как маленький кусочек нашей республики, в котором мирно уживаются многие национальности. И наши студенты прекрасно понимают, что в общении между собой вопрос о том, кто какой национальности, должен быть последним. На первом месте - что это за человек, что у него в душе, что он собой представляет, что несет миру - добро и любовь или зло и ненависть?

Я жесткая в вопросах учебного процесса и совсем противоположная, когда говорю о любви и уважении к родителям, к своей родине, к профессии, к природе. Всегда прошу студентов не рваться за границу. В нашей стране столько интересного и познавательного, что Европа и Америка могут постоять в сторонке. Когда возвращаюсь из поездок, всегда показываю ребятам фотографии тех мест, где побывала. Часто они увлекаются моими рассказами, и тогда мы всей группой выезжаем на экскурсии. Когда заказываем автобус, а когда и на своих машинах - ребята ведь уже взрослые, у многих есть личные автомобили. Естественно, обо всех поездках информируются родители и руководство колледжа.

- А случается, что некоторые студенты на уроках хотят перетянуть внимание на себя, мешают работать?

- Бывает, но редко и только с новичками. Такие ребята пытаются помериться амбициями с преподавателями. В этом случае стараюсь узнать, чем парень увлекается, на уроках сама закидываю различные темы и наблюдаю, как он отреагирует.

Рано или поздно находится мостик, и тогда только остается закрепить его, развить этот интерес.

Но иногда получается так, что человеку неинтересна сама будущая профессия, он поступил в колледж под давлением родных. В моей практике был такой случай. Студент никак не мог исправить плохие отметки по техническим предметам.

Состоялся откровенный разговор с ним без родителей. Парень признался, что авиастроение не его призвание, он любит кулинарию. В итоге теперь мой бывший ученик шеф-повар очень известного в Казани ресторана. Здесь важно было вовремя услышать парня и принять его выбор, что родители в конце концов и сделали. Но уже после нашего разговора.

- В чем разница между школьным учителем и преподавателем колледжа или вуза?

- В школе идет становление личности, и педагоги больше всего ведут взаимную работу с родителями - дети ведь приходят к ним еще маленькими. У нас наоборот - к нам приходят уже взрослые ребята, ставшие личностями. В колледже ведутся очень тактичная, аккуратная корректировка и общение. Да, педагог более опытный человек, студент - менее, но от этого не перестает быть для нас личностью. В школе формируют, а в колледже деликатно шлифуют - вот в этом и есть разница.

Работать с подростками, не любя их, невозможно, не любя свое дело - тоже. Наши преподаватели из тех, которые готовы душу отдать за это. В коллективе сплошь высококлассные специалисты с большим стажем работы. Молодым педагогам есть на кого опереться. И буквально все, кто только начинает свой путь на этом поприще, и те, кто уже 40 лет за учительским столом, все безоговорочно влюблены в авиацию и по-хорошему заражают этой любовью своих учеников.

- Вы молодо выглядите. Есть какой-нибудь секрет?

- Его нет. Всему виной работа с молодежью, мои студенты. Я им очень много отдаю, в том числе и душевных сил, но они мне возвращают десятикратно. Это и любовь, и психологическая поддержка, и энергия. Получается взаимообмен, вечный круговорот.