Во всех районах Казани проходят праздничные мероприятия, посвященные Декаде пожилых людей. Они продлятся и после 10 октября.



7 октября в 12.00 в плавательном бассейне «Оргсинтез» стартуют соревнования по плаванию. В этот же день в центре занятости населения пройдет праздничное чествование ветеранов труда ЦЗН Вахитовского района.

14 октября в 11.00 в социальном приюте «Гаврош» состоится встреча воспитанников приюта с членами комитета ветеранов войны и военной службы Вахитовского района.

18 октября в 11.00 Культурный центр им. Сайдашева приглашает на мероприятие КВН «А ну-ка, бабушки!»

21 октября в Национальном культурном центре «Казань» состоится мероприятие, посвященное проекту «Дети войны», на котором гостям будет представлен концерт, а также видеофильм.

С 1 по 10 октября малоимущим пожилым людям будут оказывать парикмахерские услуги по талонам, выданным в администрациях районов: Авиастроительный район: ул. Адоратского, 3, ул. Максимова, 1, ул. Максимова, 3; Вахитовский и

Приволжский районы: ул. Дубравная, 35, ул. Тукая, 114; Кировский и Московский районы: ул. Можайского, 2/31, ул. Энгельса, 1; Советский район: ул. Гвардейская, 15, ул. Завойского, 13, ул. Кутуя, 44а, ул. Ломжинская, 17.