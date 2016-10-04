В Татарстане с 1 по 31 октября проводится традиционная природоохранная акция «День посадки леса».
Памятная посадка деревьев прошла 5 октября на территории больничного городка ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница».
Посажены саженцы ели, сосны, рябины - всего тут появилось 81 дерево. Поставку посадочного материала обеспечило ГБУ «Лениногорский лесхоз». В посадке приняли участие сотрудники ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница» и ГКУ «Лениногорское лесничество».
На сегодняшний день в Татарстане посажено более 1,7 млн молодых деревьев, сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства РТ. На следующей неделе 400 саженцев украсят дворы многоэтажных домов города Бавлы.
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