Независимая детская литературная премия «Глаголица» существует уже третий год.

Конкурс привлекает все больше юных авторов - если в первый год количество участников составило немногим более 300, то во второй - более 400. В нынешнем году организаторам «Глаголицы» прислали более 800 работ.

Конкурс, организованный благотворительным фондом «Счастливые истории», начинался как республиканский. Теперь ограничение на место проживания соискателя снято, и как следствие, на конкурс прислали работы авторы не только из

Татарстана (а наша республика на «Глаголице» представлена 43 районами), но и из 64 субъектов РФ, а также из Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, с Украины и из Финляндии. Первый тур прошли 100 работ, составивших так называемый длинный список премии. Об этом рассказала журналистам в ходе пресс-конференции директор благотворительного фонда «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова.

Соискатели премии в разных возрастных категориях состязаются в жанрах прозы и поэзии на русском и татарском языках, эссеистики и художественного перевода с иностранного языка. В качестве жюри выступили татарстанские и российские поэты и писатели, среди которых Роберт Миннуллин, Борис Вайнер, Сергей Махотин. В качестве призов представлены комплекты книг, планшетные компьютеры. А главное, для призеров будут организованы встречи и мастер-классы с именитыми писателями, а также публикации в альманахе «Глаголицы».

Как отметила Ирина Хуснутдинова, называя премию независимой, организаторы во многом подразумевают независимость от мнения учителей, порой предвзято оценивающих творчество школьников. Согласилась с ней и член жюри - поэт, член

Союза российских писателей, заслуженный деятель искусств РТ Лилия Газизова, отметившая, что главная цель премии - развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и подростков.

Высокий уровень мастерства юных авторов отметил другой член жюри - поэт, лауреат премии Союза писателей Турции им. Намыка Кемаля Рифат Салахов. Он заявил, что качество поэзии, присланной на конкурс, в нынешнем году значительно выше, чем в прошлом.

- Некоторые стихотворения настолько хорошо написаны, что я и сам хотел бы так писать, - восхитился поэт.