Меню для питания детей в детских садах и школах Казани составляется с учетом потребностей растущего организма, необходимых витаминов и микроэлементов.

В пище для малышей и школьников могут быть использованы только натуральные продукты без усилителей вкуса, острых приправ и майонеза. К ним, к сожалению, дети привыкают дома и в сетях фастфуда, поэтому школьная еда им из-за этого кажется пресной.

О школьном питании на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщила генеральный директор МУП «Департамент продовольствия и социального питания» Гузель Ананьева.

- Согласно исследованиям 15 процентов российских школьников никогда не едят завтрак дома. А 21 процент завтракает лишь от случая к случаю. Чем старше ребенок, тем реже он питается по утрам. Дети порой правильному питанию предпочитают фастфуд. Также они любят сосиски и макароны, а овощи, рыбу и бобовые едят неохотно. Родители жалуются как раз на содержание последних трех продуктов в меню детсадов и школ. Но детское меню основано на сбалансированном питании, - сообщила Гузель Ананьева.

Во многом ухудшение здоровья школьников связано с дефицитом витаминов. Лишь 18 процентов детей получают витамины в необходимом для их возраста количестве. Особенно не хватает витамина Д, который необходим для поддержания иммунной системы. Чтобы справиться со школьными нагрузками, человеку нужен фосфор. Этими витаминами богата рыба. Кроме того, растущему организму в день требуется 400 граммов овощей для профилактики сердечных заболеваний. А для укрепления сетчатки глаза необходим каротин, который есть в моркови.

Напомним, с 1 апреля 2016 года во всех детских садах Казани и Татарстана действует единое меню. В школах города такой подход был внедрен еще 5 лет назад. Для учащихся разработано несколько вариантов комплексного питания. Оно включает в себя завтрак и обед, дети получают его за 80 рублей. При желании ребята могут дополнительно перекусить в буфете. Дети очень быстро расходуют энергию, поэтому ее требуется больше, чем взрослому человеку. Источник ее - горячее питание.

Но школы города имеют разные условия и возможности. В одних учебных заведениях не хватает помещения для хранения продуктов в надлежащих условиях. В других школах недостаточно посадочных мест в маленьких столовых. По-прежнему острым остается и кадровый дефицит среди поваров и кухонных работников. Сегодня в школах и детских садах 50 процентов поваров - женщины пенсионного возраста. Кроме того, не везде соответствует нормам кухонное оборудование.

Решением проблем стала доставка продуктов в малой фасовке. Во все школы, в которых готовятся завтраки и обеды на местах, два раза в неделю вместо одного, как раньше, завозятся продукты. Это позволяет решить вопрос с отсутствием помещения для хранения.

- Ежедневно мы обеспечиваем питанием и продовольственными товарами порядка 180 тысяч детей в республике. В том числе поставляем 30 тысяч ланч-боксов в 88 школ Казани, более 8 тонн полуфабрикатов и 60 тонн продуктов в 168 школ и 391 детский сад Татарстана. Однако существуют проблемы, возникающие при доставке пищи. В день продукты развозятся более чем в 300 точек. Случаются задержки из-за парковки автомобилей на въездных путях, плохого качества дорожного полотна, а зимой - из-за снежных заносов, - поясняет Гузель Ананьева.