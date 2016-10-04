Ветерану татарстанской журналистики, ветерану Великой Отечественной войны Александру Михайловичу Малову исполнилось 90 лет! Вчера, 6 октября, в НКЦ «Казань» состоялось чествование юбиляра, организованное АО «ТАТМЕДИА».

Александр Михайлович, несмотря на возраст, бодр, жизнерадостен, продолжает активно работать в пресс-службе Казанского городского совета ветеранов. Читатели «Казанских ведомостей» нередко видят на страницах нашей газеты публикации

Александра Малова о самых насущных проблемах ветеранов.

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес юбиляра, желаем Александру Михайловичу здоровья, оптимизма, острых, интересных журналистских публикаций, которые помогают ветеранам разобраться во многих непростых вопросах.

В журналистике Александр Михайлович уже более 60 лет. Начинал он свою трудовую деятельность в чистопольской газете «Сталинское знамя» в 1953 году. В члены Союза журналистов СССР был принят в 1959 году.

- Разница между журналистикой тех лет и современными средствами массовой информации огромная. В те времена к печатному слову отношение было очень уважительное. Журналист был связующим звеном между властью и народом. Когда журналист выступал с конструктивной критикой, чиновники обязательно реагировали на публикацию и исправляли ситуацию. Мы стремились, чтобы наши материалы действительно помогали людям. Сейчас, к сожалению, такого влияния у прессы нет, - рассказал Александр Михайлович.

Как представитель пресс-службы Казанского городского совета ветеранов он продолжает держать руку на пульсе. И одна из самых «болевых точек», которая волнует абсолютно всех пожилых людей, - это медицинское обслуживание и обеспечение людей необходимыми лекарствами.

Помимо множества газетных и журнальных материалов Александр Малов является автором восьми книг. Их основные темы - война и восстановление экономики в стране в послевоенное время. Одна из книг «Юность моя опаленная» автобиографичная. Александру Михайловичу было всего лишь 14 лет, когда началась Великая Отечественная война. Он наравне со взрослыми рыл противотанковые рвы на левом берегу Волги. В 17 лет парень был мобилизован и прошел обучение в 20-м учебном танковом полку в Рязани. После воевал в 3-й гвардейской танковой армии под командованием генерал-полковника Рыбалко, принимал участие во взятии Берлина и даже расписался на стенах Рейхстага. После Берлина освобождал Прагу. Александр Малов награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и орденом Славы III степени, а после - орденом Отечественной войны I степени.

Как рассказал Александр Михайлович, сейчас он заканчивает работу над новой книгой, тоже основанной на реальных событиях. С нетерпением будем ждать ее издания.

Кстати, работает Александр Михайлович на компьютере. Шутит, что пока с умной машиной не на «ты» и нельзя назвать его продвинутым пользователем. Он использует компьютер как простую печатную машинку - только для набора текста.

Впереди освоение просторов интернета!