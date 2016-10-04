5 октября более чем в 100 странах мира отмечается День учителя. Принимала поздравления с профессиональным праздником и жительница Казани Вера Петровна Тогулева - учитель с четвертьвековым стажем, ветеран труда, отличник народного просвещения.

В гостях у Тогулевых в этот день побывали мэр Казани Ильсур Метшин и глава Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов. Для визита был еще один повод - 1 октября Вера Петровна отметила 85-летие. И большую часть прожитых лет она отдала школе.

«Мы доверяем учителям самое дорогое - наших детей, их формирование происходит в школе», - сказал Ильсур Метшин, добавив, что Вера Петровна продолжает воспитывать молодежь, занимается общественной работой. Вместе с супругом Львом Николаевичем они частые гости в школах и приюте «Гаврош», где проводят встречи с ребятами.

Лев Николаевич, которому сейчас 88 лет, рассказал, что они с супругой вместе с 1954 года, поженились в Ульяновске.

Именно в Ульяновское чувашское училище была направлена преподавателем физкультуры Вера Петровна в 1953 году после окончания факультета физического воспитания Казанского педагогического института. Лев Николаевич 17 лет был военнослужащим и демобилизовался на Сахалине, после чего работал на заводе «Свияга», который раньше назывался 708-м.

Ильсур Метшин поинтересовался у четы Тогулевых, в чем секрет счастливой и продолжительной семейной жизни. «Секретов нет: жить в мире и ладу, держаться крепко за руку, далеко не отпускать», - ответила Вера Петровна.

В беседе с мэром города Вера Петровна отметила, что за последние годы столица Татарстана преобразилась, город буквально расцвел: появились развязки, строятся дома, Казань украшают многочисленные цветы и деревья.

«Вы внимательный житель города», - с благодарностью отметил Ильсур Метшин. В ходе общения Вера Петровна высказала пожелание благоустроить сквер молодоженов, и мэр Казани поддержал ее, передает kzn.ru.

О положительных изменениях в городе сказал и сын Тогулевых Евгений, который в эти дни приехал к родителям в гости из Москвы, где живет уже много лет.

Ильсур Метшин отметил особую, по-домашнему уютную атмосферу, царящую в доме Тогулевых. «Ощущение, что заехал к родителям», - сказал с улыбкой мэр. Он пожелал супругам Тогулевым здоровья и чтобы к ним чаще приезжали в гости внуки и правнуки. «Приглашайте на 90-летие - приеду», - добавил он.

«Я благодарна вам за поздравления и теплые слова. Мы не забудем сегодняшнее событие», - сказала Вера Петровна.