Свой очередной матч регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» проводил в Астане против местного «Барыса» и одержал уверенную победу – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

И вновь«барсы» были откровенно собраннее соперника и по контролю шайбы, и по вбрасываниям, и по силовым приемам, и, что немаловажно, по грамотной игре в меньшинстве.

Шайбы у «Ак Барса» на счету Токранова, Мусина и Глинкина (2). Отметим и дебют канадского защитника Эллиотта, второй «сухарь» в сезоне Гарипова, а также поздравляем Мусина и Ткачева с днями рождения.