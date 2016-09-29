Овен Возможно улучшение вашего финансового положения. Примите, но с осторожностью предложение деловых партнеров, скорее всего, со временем вы поймете, насколько оно выгодно для вас. В личной жизни не исключен всплеск эмоций, который может помешать трезво оценить сложившуюся ситуацию.

Телец

На этой неделе в делах лучше не торопиться и не нервничать. Причем задумки и планы держите при себе - для многих из них время еще не пришло. Возможно возобновление дружеских отношений с человеком, с которым вы жили по соседству, при благоприятном стечении обстоятельств -

и любовных.



Близнецы

Остерегайтесь тайного смысла поступков и слов окружающих вас людей. Надейтесь только на себя, четко определите, чего вы хотите на этой неделе, и только потом решительно действуйте, ведь сейчас вы энергичны и деятельны, в хорошем трудовом настрое, так что успех вам гарантирован.



Рак

В финансовых вопросах вам следует быть

сдержанным, поскольку дополнительных поступлений пока не предвидится. Однако не исключено, что отдадут наконец давний долг. Напомнит о себе человек, который вам был дорог; более того, возможна и личная встреча.



Лев

Вы вдруг заметите, что следует обновить свой гардероб, а это потребует определенных денежных трат. К тому же возможен приезд друзей или родственников, будьте готовы и к неожиданному приходу незваных гостей. Все эти хлопоты потребуют от вас много сил и времени, так что придется перенести важные дела.



Дева

Что-то новое и необычное войдет в жизнь помимо вашей воли. Это может быть связано как с прошлым, так и с планами на ближайшую перспективу. Обязательно выполните то, что кому-то недавно обещали, иначе в следующий раз вам просто не поверят и придется доказывать свою состоятельность.



Весы

В начале недели не исключен упадок сил, поддерживать активные отношения с окружающими вам будет трудно. Неожиданно удастся раскрыть некий обман близкого человека, и настроения это, конечно, не прибавит; более того, подтолкнет на решительный поступок, о котором вы вскоре пожалеете.



Скорпион

Рабочая неделя окажется бурной и богатой на разные события - как радостные, так и не очень. Вам удастся выполнить какое-то сложное и ответственное дело. Эта неделя благоприятна для любовных отношений, однако будьте умеренны в своих желаниях и не фантазируйте во избежание разочарования.



Стрелец

Не исключены трудности в общении с любимым человеком. Подумайте, может быть, пришло время что-то в личной жизни и поменять?.. Будьте внимательны к знакам судьбы - сегодня она может подсказать вам правильный путь решения одной из трудных проблем. Так что не упустите свой благоприятный шанс!



Козерог

Элементы хаоса возможны во всех сферах вашей жизни. Не исключена несогласованность в действиях с коллегами; придется даже отменить ранее распланированное. Но вам удастся со всем успешно справиться! В этом поможет человек из вашего прошлого, которому вы когда-то очень доверяли.



Водолей

Рискуйте, сейчас вы ничего не потеряете! Обязательно прислушайтесь к своей интуиции. Обдумывайте каждое свое слово, только тогда вам удастся разомкнуть круг неких сдерживающих факторов. Ваше хобби поможет преодолеть возможную хандру, которая возникнет даже без видимой причины.



Рыбы

Успех придет к вам в делах без особых усилий с вашей стороны. Но есть одна опасность - информация, которую нужно обязательно проверить, поскольку ваши деловые партнеры могут просто не обратить на нее внимания. Денежные поступления будут весьма кстати - впереди крупные траты на домашних.