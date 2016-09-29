Что такое остеопатия и при каких болезнях и недомоганиях стоит обращаться к остеопату? Рассказывает доцент, кандидат медицинских наук, невролог, остеопат, кинезио-терапевт, гирудотерапевт ЛДЦ «Казанская клиника» Лариса Выговская.

- Лариса Евгеньевна, расскажите подробнее о направлении медицины под названием остеопатия. Некоторые считают, что остеопат просто снимает боль.

- Остеопатия - развивающееся направление медицины, где диагностика и лечение осуществляются руками врача. Она основывается на фундаментальном знании анатомии, физиологии, гистологии, биомеханики.

Здоровые органы и ткани имеют определенную форму, плотность и температуру. С помощью пальцев остеопат «сканирует» их, определяет изменения, произошедшие вследствие патологических процессов. Часто оказывается, что причина головной боли кроется в дисфункции печени или почек, а боль в спине вызвана нарушениями в стопе. Остеопат не ограничивается тем, что снимает болезненные ощущения. Задача остеопата - устранить причину заболевания, а не ее следствия.

Главное преимущество остеопатии состоит в мягком, щадящем воздействии на организм. Такое лечение восстанавливает баланс между всеми системами организма, активизирует его защитные силы и не имеет побочных эффектов.

- И действует остеопат только при помощи рук?

- Руки остеопата - это созданный самой природой прибор. Их особая чувствительность, приобретаемая упорными тренировками, позволяет уловить минимальные функциональные нарушения. Остеопат может эффективно помочь даже тогда, когда еще нет проявлений недуга.

Часто родители жалуются на плохую успеваемость своих детей-школьников, их быструю утомляемость, головные боли, раздражительность. Помочь в этом случае могут руки остеопата - иногда достаточно освободить кости черепа и крестец, чтобы вернуть ребенка к нормальной жизни.

- Как назначается и проводится остеопатическое лечение?

- Первичный прием проводится неврологом-реабилитологом, остеопатом. После обследования назначается индивидуальная программа лечения, курс обычно составляет от 2 до 10 процедур. Чем раньше выявлено заболевание, тем быстрее достигается положительный эффект.

Кстати, перед приемом у остеопата в течение трех дней нужно избегать физических и эмоциональных нагрузок. Не рекомендуется поднимать тяжести, ходить в сауну и турпоходы, употреблять спиртное, курить.

После курса процедур врач-остеопат рассказывает пациенту о профилактических мерах для поддержания достигнутого результата. Профилактическое остеопатическое лечение проводится от одного раза в два-три месяца до одного раза в полгода.

- Кому показано остеопатическое лечение?

- К остеопату стоит обращаться при болях в спине и суставах, грыжах межпозвоночных дисков, нарушениях осанки, травмах позвоночника, черепно-мозговых травмах, головных болях и головокружениях, вегетососудистой дистонии, снижении памяти. Остеопатический метод лечения назначается при частых простудных заболеваниях, гайморитах, отитах, аденоидах, нарушениях прикуса, тугоухости, последствиях оперативного вмешательства, гипертонии и гипотонии, диафрагмальных грыжах, заболеваниях пищеварительной, мочевыводящей, дыхательной систем, некоторых формах астмы.

Остеопат поможет при многих гинекологических заболеваниях, а мужчинам при простатите. К специалисту обращаются родители при задержках развития у детей, при перинатальных поражениях нервной системы, в случае детского церебрального паралича.